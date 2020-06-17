台美FTA有望？ 龔明鑫：機會比過去大很多

台美FTA(自由貿易協定)有望？國發會主委龔明鑫今天出席三三會例會專題演講，回答企業界提問台美FTA是否有希望時表示，他個人覺得未來的一段時間「會比過去的機會大很多」，他說，契機是一個機會，因為FTA不是經濟問題，包括美中戰略議題，最重要的是，自己要準備好，「政府目前的確有做部署與準備」。

龔明鑫強調，對台灣來說，最重要是是要準備好，只要契機一出現，就可成形，但若未準便好，即使機會來也了也沒用。他再次強調，目前政府的確有做這些部署與準備，但無法細說。總之，機會是存在的，而且比過去大很多。:

龔明鑫也透露，未來新南向政策上，經濟上大家都認為，全球供應鏈改變後，台商高階移回台灣，低階到東南亞，的確有此現象，未來政府會思考做一些參與，例如共同開發工業園區，會以對外設置基金提供融資協助，後續馬上會有規劃，也將東南亞當做市場開發。