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傳沈榮津接任副閣揆 許勝雄：工商界一直期待財經內閣

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

內閣傳出將由經濟部長沈榮津升任副閣揆，經濟部次長王美花升任經濟部長，三三會會長許勝雄今（17）日受訪時表示肯定。他說，工商界之前就建議改組時能有財經內閣，副院長由財經首長擔任對台灣經發展有正面，尤其疫清影響，透過危機轉型升級，對整體環境競爭力有很大影響。

他說，目前台商正對全球布局進行架構調整，若有財經內閣以更大思維宏觀改善投資環境，對台灣未來發展都是正面的。

至於王美花，許勝雄說，王次長從經濟體系上來，個人執行力及智慧都非常好，足以擔當這個職位，未來產業發展前瞻布局要有創新思維，若推動者有國際化遠見，對掌握產業趨勢發展是正面的。她是很認真的人，尤其改組時有人認為女性領導人扶正沒有太大問題。

經濟部 內閣

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