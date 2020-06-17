聽新聞
test
0:00 / 0:00

我世界競爭力躍第11 隔3年再超車大陸

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
「2020年ＩＭＤ世界競爭力年報」，我國在63個受評國家中排第11名，較去年進步5名。圖／聯合報系資料照片
「2020年ＩＭＤ世界競爭力年報」，我國在63個受評國家中排第11名，較去年進步5名。圖／聯合報系資料照片

瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）昨公布「二○二○年ＩＭＤ世界競爭力年報」，我國在六十三個受評國家中排第十一名，較去年進步五名，創下近五年來最佳表現，也暌違三年再度超越中國大陸，但今年在四大項評比中「經濟表現」卻呈現衰退，主要是我國去年失業率高於其他亞洲國家。

與東亞鄰近國家相比，報告顯示，今年大陸排名第廿名、韓國第廿三名、日本第三十四名，而新加坡排名第一，香港則從去年第二名下滑到第五名，美國更是大舉下滑七個名次到第十名。

在四大類指標中，我國在「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」皆較去年進步，尤其政府效能進入全球前十名；但在「經濟表現」卻出現退步，從去年第十五名跌到第十七名，主要是「就業」大舉退步六個名次，主因是我國失業率較其他國家高；「價格」退步三名，主要是辦公室租金漲，導致生活成本拉高。

值得注意的是，從去年開始，台灣因人才外流，相關排名呈現落後，今年仍是如此，像是人才外流部分，這項台灣去年排名第四十六名，今年更跌到第四十八名；國內企業環境能吸引國外高階人才這項，今年排名第四十七名，也呈現出台灣無法有效吸引國際人才。

不過，ＩＭＤ在報告中特別指出，我國在「國內經濟」大幅進步十五名至第十名，主因固定資本形成毛額占ＧＤＰ比率大幅改善，及實質ＧＤＰ與人均ＧＤＰ成長排名提升；「國際貿易」進步四名至第廿七名，反映商品出口與服務輸出成長率名次提升；「國際投資」進步兩名至第廿六名，主要原因是對外直接投資存量占ＧＤＰ比率、外人證券投資等排名提升。

失業 韓國 香港 瑞士 世界競爭力

延伸閱讀

競爭力上升！台企這些項目全球排名第一

港失業率上升至5.9% 15年來最差

世界競爭力台灣睽違3年超越大陸 龔明鑫：因美中貿易戰

疫情重創新加坡經濟 Q2預估萎縮11.8%

相關新聞

我世界競爭力躍第11 隔3年再超車大陸

瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）昨公布「二○二○年ＩＭＤ世界競爭力年報」，我國在六十三個受評國家中排第十一名，較去年進步五名，...

財部促進投資 祭出兩措施

行政院指示各部會加速執行公共建設，帶頭拚經濟。財政部長蘇建榮昨（16）日在端午記者會中，提出兩大方向促進投資，首先是引導...

無薪假近3萬人大關 製造業是重災區

勞動部昨（16）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）人數，到昨天為止，無薪假人數飆到29,838人、1,323家，較上周...

IMD評比 我競爭力躍升五名

瑞士洛桑管理學院（IMD）昨（16）日發布「2020年IMD世界競爭力年報」，在63個受評比國家中，台灣排名第11名，較...

IMD評比 台灣企業應變能力 全球第一

瑞士洛桑管理學院（IMD）昨（16）日發布「2020年IMD世界競爭力年報」，台灣企業效能由去年第14名，進步到第12名...

舉債紓困 財長：無加稅需求

新冠疫情重擊經濟，各國拚命撒錢舉債紓困，不得不加稅挽救財政。財政部長蘇建榮表示，我國因應疫情增加政府支出，但目前財政穩健...

近三萬人無薪假 旅宿餐飲業趨緩

勞動部昨天公布無薪假最新數據，總計兩萬九八三八人放無薪假，人數續創近十年新高。不過隨著疫情趨緩，被視為「海嘯第一排」的住...

職災勞資爭議調解 勞動部即起出錢補助律師費

據勞動部統計，每年約1700多件職災案進入勞資爭議調解，過去勞動部將律師補助費用集中在法院訴訟階段，現在則把階段往前延伸...

ECFA若終止 巨大執行長劉湧昌：估年影響150萬美元

巨大集團執行長劉湧昌今（16）日出席「疫戰下台商的新布局論壇」表示，對自行車產業來講，疫情過後會反彈回來，至於大陸爆發第...

世界競爭力台灣睽違3年超越大陸 龔明鑫：因美中貿易戰

瑞士洛桑管理學院（IMD）今公布「2020年IMD世界競爭力年報」，我國在63個受評比國家中排名第11名，較去年大幅進步...

經濟解析／美放寬華為5G標準禁令 台半導體最在意這點

美國在祭出連串封殺華為的措施後，最新傳出美國可望放寬美國企業與華為的往來禁令，雙方可合作制定下一代5G網路標準，消息激勵...

疫情讓台灣國際能見度增 就業金卡年增逾7成

根據國發會今公布的統計，今年前5月就業金卡核發人數年增77.8%，國發會副主委高仙桂表示，主要是因為這次新冠疫情台灣控制...

熱門新聞

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

獨／紓困3.0觀光局初步方案 旅行社、導遊領隊每人1萬

台幣升值壓力鍋快炸開…出口商慌了：現在該賣美元嗎？

北富銀換制服了！全新藍綠色營造台版法式優雅

世界競爭力台灣睽違3年超越大陸 龔明鑫：因美中貿易戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。