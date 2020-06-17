我世界競爭力躍第11 隔3年再超車大陸

瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）昨公布「二○二○年ＩＭＤ世界競爭力年報」，我國在六十三個受評國家中排第十一名，較去年進步五名，創下近五年來最佳表現，也暌違三年再度超越中國大陸，但今年在四大項評比中「經濟表現」卻呈現衰退，主要是我國去年失業率高於其他亞洲國家。

與東亞鄰近國家相比，報告顯示，今年大陸排名第廿名、韓國第廿三名、日本第三十四名，而新加坡排名第一，香港則從去年第二名下滑到第五名，美國更是大舉下滑七個名次到第十名。

在四大類指標中，我國在「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」皆較去年進步，尤其政府效能進入全球前十名；但在「經濟表現」卻出現退步，從去年第十五名跌到第十七名，主要是「就業」大舉退步六個名次，主因是我國失業率較其他國家高；「價格」退步三名，主要是辦公室租金漲，導致生活成本拉高。

值得注意的是，從去年開始，台灣因人才外流，相關排名呈現落後，今年仍是如此，像是人才外流部分，這項台灣去年排名第四十六名，今年更跌到第四十八名；國內企業環境能吸引國外高階人才這項，今年排名第四十七名，也呈現出台灣無法有效吸引國際人才。

不過，ＩＭＤ在報告中特別指出，我國在「國內經濟」大幅進步十五名至第十名，主因固定資本形成毛額占ＧＤＰ比率大幅改善，及實質ＧＤＰ與人均ＧＤＰ成長排名提升；「國際貿易」進步四名至第廿七名，反映商品出口與服務輸出成長率名次提升；「國際投資」進步兩名至第廿六名，主要原因是對外直接投資存量占ＧＤＰ比率、外人證券投資等排名提升。