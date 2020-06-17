近三萬人無薪假 旅宿餐飲業趨緩

勞動部昨天公布無薪假最新數據，總計兩萬九八三八人放無薪假，人數續創近十年新高。不過隨著疫情趨緩，被視為「海嘯第一排」的住宿餐飲業、旅遊業實施家數持平、人數增幅漸緩，但製造業災情卻持續擴大，勞動部官員解釋，主要是各國封城效應顯現，導致部分製造業廠商失去訂單來源。

勞動部統計，一三二三家、二萬九八三八人被放無薪假，距離上周再新增六十家、一四九三人，多數事業單位實施人數在五十人以下，實施期間多半未超過三個月，實施方式多為每月休五至八天。

本周住宿餐飲業實施無薪假一三九家、二八五○人，比上周下降；旅行社所屬的支援服務業，本周八十九家、一○二一人，家數不變，但人數已較上周略減。

勞動部表示，隨國旅、畢旅動起來，住宿餐飲、旅遊業放無薪假人數開始趨緩，「相信數字會慢慢下來」，不過還是要看疫情發展。

勞動部官員解釋，製造業無薪假新增人數多，主要是各國封城效應逐漸顯現，雖然國際經濟活動陸續解封，但部分廠商不敵疫情衝擊關門，甚至有廠商的國外客戶倒閉、無單可接，需要再花時間重新建立新客戶，勞動部已將無薪假廠商名單，提供給經濟部進行後續協助。