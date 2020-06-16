亞諾法新冠肺炎檢驗試劑 獲美國EUA核准
亞諾法生技今(16)日公告，新冠肺炎病毒萃取試劑組取得美國緊急使用授權(EUA)核准，可用於臨床實驗室檢測。
亞諾法表示，與合作夥伴Assurance Scientific實驗室已取得FDA EUA(緊急使用授權)批准新冠肺炎病毒萃取試劑組。該檢驗試劑用來做為進行新冠肺炎RT-PCR檢測前，必須執行之病毒RNA萃取程序之用。該產品僅限於用於特定實驗室，實驗室必須為依據美國Clinical LaboratoryImprovement Amendments of 1988 (CLIA)取得認證資格，以執行高度複雜性的檢測。
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