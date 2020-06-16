競爭力上升！台企這些項目全球排名第一

瑞士洛桑管理學院（IMD）今（16）日發布「2020年IMD世界競爭力年報」，台灣企業效能由去年第14名，進步到第12名；反映出在面臨新冠肺炎疫情、美中貿易戰等變局，台灣企業反應快、彈性大，機警於市場狀況變化之特性。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，針對企業效能，我國在「企業反應快、彈性大」細項表現，全球第一；在「企業對商機或威脅反應迅速」項目上，排名全球第二。

她進一步指出，「企業擅長以大數據分析輔助決策」、「企業領導人有強烈社會責任感」、「企業擅長透過數位工具及科技增進生產力」等細項，我排名全球第五。因此，我國在生產力及效率方面，排名進步至第13名。

此外，台灣在「基礎建設」排名由去年第19名進步到第15名。其中，在技術建設項目上，進步5名，躋身第8名，吳明蕙表示，顯示我國3G及4G行動寬頻普及度居世界第一，並在網路頻寬速度、網路安全等皆有不錯表現。

而科學建設方面，台灣也進步到全球第7名，反映我企業研發支出、研發人力等，名列世界前茅。吳明蕙進一步指出，我國在「每千人研發人力」、「中高階技術占製造業附加價值比率」等細項表現，排名全球第二。