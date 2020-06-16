浩鼎將於AACR 2020虛擬年會 發表論文

台灣浩鼎（4174）將於本月22至24日舉行的美國癌症研究協會（AACR）虛擬年會II上，介紹醣鞘脂系列抗原（Globo H、SSEA-4）在癌細胞存活中所扮演的角色，及其在不同癌症細胞中表達的程度。

台灣浩鼎是目前全球唯一針對Globo H抗原（GH）系列新藥開發進入中後期且居領導地位的生技公司。浩鼎研發長賴明添指出，浩鼎已通過體內和體外實驗證明，GH對癌細胞的存活, 可能扮演很重要的角色，且進一步實驗亦證實，GH抗體確能消除GH對癌細胞的效應，並克服肺癌細胞對厄洛替尼(erlotinib)的抗藥性。

賴明添強調，浩鼎以經美國食品藥物管理署（FDA）核准用於臨床研究的IHC測定法檢測各種腫瘤GH表現時，發現腫瘤內或腫瘤周圍區域，確實存在有GH表現的免疫細胞，表示GH對正常免疫功能有抑制作用。 以針對GH為標靶的療法而言， 由於GH在不同腫瘤及其亞型的表達程度皆呈現明顯差異， 將可作為選擇癌症病患的生物標識。