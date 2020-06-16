瑞磁新冠肺炎檢測試劑 獲美EUA授權

防疫新尖兵瑞磁生技ABC-KY（6598）今(16)日宣布，取得美國FDA核准新冠肺炎分子檢測試劑EUA正式授權，該集團日前公布在4月27日向美國FDA遞件申請EUA。瑞磁指出，新冠肺炎檢測試劑將以一批10萬劑生產，即可做10萬人次的檢測，3周可從備料到生產完成，後續生產排程視市場需求。估客戶機台測試完成後，近期即可出貨。

瑞磁生技先前已取得美國FDA核准腸炎、呼吸道及新冠肺炎等檢測試劑。展望後市，瑞磁生技創辦人何重人表示，樂觀看待旗下產品包含腸炎、呼吸道及新冠肺炎等自行開發生產的診斷試劑。對於寵物檢測在內的授權客戶銷售成長，今明兩年營運正向看待。

瑞磁指出，由於目前世界各國普遍預期新冠病毒最終將流感化，採用全方位、精準、快速的呼吸道檢測，對目前疫情爆發的美國格外重要，尤其瑞磁生技的新冠肺炎分子檢測試劑，搭配該集團自行開發的全自動檢測儀器MDx 3000，每天每台MDx 3000可檢測564例檢體，將在充分發揮全自動及高通量的檢測特性下，將為美國緊繃的疫情做出防疫貢獻。

美國新冠肺炎確診病例於6月15日已突破207萬人，累積死亡人數也突破11萬5千人，單日新增確認病例數也仍超過2.5萬人，無論總累積確診病例數、單日新增確診病例數或死亡人數都遠超過其他國家。而在新藥及疫苗尚未開發出來前，能夠提供大量與精準檢測新冠肺炎病毒，無非是美國目前最引領期盼的防疫利器之一。