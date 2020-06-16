副閣揆陳其邁遞辭呈投入補選 擬18日正式離職

高雄市長補選即將開打。據悉，行政院副院長陳其邁今（16）日下午已正式向行政院提出辭呈，離職日則押為18日，而陳其邁預計在周三（17日）的民進黨中常會上，接受黨內徵召出戰補選，並同時宣佈將辭職參選。

高雄市前市長韓國瑜罷免案通過後，中選會公告高雄市代理市長為楊明州，並且將於8月15日舉辦補選，民進黨也預計在17日的中常會中，由黨主席蔡英文徵召陳其邁投入高雄市長補選。

據悉，陳其邁今日下午已向行政院提出辭呈，並押定離職日為18日，亦即陳其邁將參加完最後一次行政院會後，就離開行政院，正式投入高雄市長補選選戰。