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《新龍之谷》十周年大改版開跑 虛寶好康大放送

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

遊戲橘子代理，韓國Eyedentity Games旗下《新龍之谷》即將迎接龍之谷IP的十年里程碑，官方於今(16)日正式開跑「十周年大改版事前預約」參加預約可獲得超豪華獎勵：高強度傳奇裝備「瑟奇拉全套(含主副武)」、巨大華麗史詩三件套「海洋的後裔(翅膀/尾巴/刺青)」、高價值史詩寵物「想飛上天的企鵝」等多達八種超豐富虛寶！此外，官方更預告即將登場睽違五年的全新角色，搶先釋出角色性別、主副武器等資訊，敬請玩家期待！同步推出「先鋒勇者召集」及「龍谷十年祈願」活動，集結台港澳冒險者們一起迎接龍之谷盛事。

遊戲橘子指出，龍之谷IP自2010年問世，風靡亞洲、東南亞、美國、俄羅斯等十大地區，造就眾多來自世界各地的死忠玩家，成為遊戲業界中的知名代表作之一，2020年正是龍之谷IP十週年的里程碑，為歡慶重大盛典，《新龍之谷》官方同步於6月16日正式開跑「十周年大改版事前預約」參加預約可獲得官方精心準備的豐富獎勵，包含：高強度傳奇裝備「瑟奇拉全套(含主副武)」、巨大華麗史詩三件套「海洋的後裔(翅膀/尾巴/刺青)」、高價值史詩寵物「想飛上天的企鵝」、高強度史詩時裝飾品「紅龍剔透緋玉」、成長型稀有精靈「咿嗶咿嗶鴨精靈」、大樹強化禮盒、青金石*8、高級石榴石*80、高級生命淨水*80、保護道具魔法果凍*2000、列弗利溫點數*8000、金幣*24000，集結稀有裝備與重要遊戲資源，誠意大回饋。

寵物 遊戲橘子 刺青

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