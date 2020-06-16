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經濟解析／美放寬華為5G標準禁令 台半導體最在意這點

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
美國在祭出連串封殺華為的措施後，最新傳出美國可望放寬美國企業與華為的往來禁令。圖／路透
美國在祭出連串封殺華為的措施後，最新傳出美國可望放寬美國企業與華為的往來禁令。圖／路透

美國在祭出連串封殺華為的措施後，最新傳出美國可望放寬美國企業與華為的往來禁令，雙方可合作制定下一代5G網路標準，消息激勵台股相關華為概念股今日強漲表態，台經院研究員暨產業顧問劉佩真認為，台廠能不能受惠要分產業來看，一些白牌代工的設備廠受惠將較大，至於半導體產業則得回歸到，在美中談判時，美國對華為的制裁有沒有進一步鬆綁。

劉佩真強調，如果在華為的緩衝期結束後，美中雙方的談判可以進一步為華為鬆綁，對台廠來說，受惠的程度將更大，至於今日華為概念股股價上漲，主要是對華為禁制令有沒有進一步鬆綁的期待。

她坦言，以目前的情況來看，台廠最好的策略仍是以拖待變，不輕易選邊站，等待美中雙方是否有進一步的和解，採取彈性策略來因應；不過，長期來說，美中雙方仍是各有盤算，美國還是會推動在地化製造，中國則是去美化，加強自主可控程度，因此，台廠必須儘可能培養出競爭力。

劉佩真說，美國及中國市場對台廠來說各有不同的意義，美國新興技術領先，中國則是有龐大的商機，那一個市場都不容忽視，因此，不選邊站，是一個相當重要的態度及策略。

以這次傳出美國商務部將修改美國企業與華為往來的禁令，雙方可以合作制定下一代5G網路標準；但這個措施，並不是代表美國對華為解禁；美國商務部去年以國安為由，將華為列入實體清單，限制美國企業向華為出售產品和技術。

劉佩真表示，放寬美國企業可與華為共同制定5G網路標準，包括5G相關的技術及廠商可望受惠，以設備端來看，台廠白牌代工的業者可望受惠，法人分析這部分包括中磊及智邦等；至於半導體廠商部分，劉佩真認為，主要還是要看後續美國對華為的禁制令是否放寬。

台灣企業夾在美中之間兩面為難，劉佩真分析，美國封殺華為，台灣半導體業者短期將可望出現急短單，且在第3季反映，但後續會有多大的影響，則要看美中雙方是否有談判轉圜的空間而定。

她表示，對半導體相關供應鏈來說，受到美國制華為影響的主要產業包括CMOS晶圓代工、砷化鎵晶圓代工、邏輯封測、手機晶片、網通晶片、LCD驅動IC、射頻IC、晶圓測試等；法人表示，相關供應廠包括台積電、聯電、日月光、京元電子。聯發科、瑞昱、聯詠、立積、精測等。

華為 晶圓代工 半導體

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