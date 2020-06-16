超越大陸！IMD世界競爭力排名 台灣進步5名
瑞士洛桑管理學院（IMD）今日發布「2020年IMD世界競爭力年報」，在63個受評比國家中，台灣排名第11名，較去年大幅進步5名，為2016年以來最佳表現。
若與東亞鄰近國家相比，中國大陸這次排名第20名、韓國排名第23名，日本第34名；新加坡仍坐穩第一名，香港則排名第5名，較去年退步3名。
國發會主委龔明鑫指出，台灣競爭力排名大幅進度，彰顯我國企業在面對國際經貿大環境變遷挑戰下，生產效率與經營管理仍具有高度競爭力。
他表示，如果今年台灣經濟成長率能維持主計總處預估1.67%，外人投資今年預期表現不錯，今年台灣總體經濟表現有望較其他國家好。
國發會指出，在IMD中項評比，「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」、「基礎建設」分別為第17名、第9名、第12名與第15名；其中，政府效能、企業效能與基礎建設排名都進步。
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