疫情讓台灣國際能見度增 就業金卡年增逾7成

根據國發會今公布的統計，今年前5月就業金卡核發人數年增77.8%，國發會副主委高仙桂表示，主要是因為這次新冠疫情台灣控制得宜，讓台灣在國際上受到矚目，也被認為台灣是適合居住且就業的地方。

根據國發會統計，截至今年5月底累計就業金卡核發人數共781人，其中去年整年共353人，今年前5月共240人，若與去年前5月相比，年增率高達77.8%。

高仙桂表示，今年前5月就業金卡核發人數大增，主要跟疫情有關係，台灣在疫情上控制很好，讓台灣在國際能見度明顯提高。此外，根據旅外人士交流網站InterNations調查，2019年台灣是64個國家中最適合居住與就業的第一名。

高仙桂說，從國發會數據來看，就業金卡有6成是45歲以下，顯示就業金卡對台灣的人口紅利創造是有幫助的，現在就業金卡發的是3年，但要取得永久居留則需要5年，現行就業金卡3年到期就要再度申請，正在研議修法，朝可以申請「延長」的方式來進行，不一定要另外再申請。

過去外界批評台灣薪資不夠高、稅太高，高仙桂也表示，若用購買力平價指數(Purchasing Power Parity)來看，台灣表現好，台灣資安建置好，社會文化多元等都是優勢，「台灣吸引國際人才CP值很高。」

就業金卡是針對國外高端專業人才，授予包含工作許可、居留簽證、居留證及重入國許可等四證合一證件，條件是具科技、經濟、教育、文化、金融、法律等8大國家發展需要的領域特殊專長，或每月薪資達新台幣16萬元以上的外國特定人士，經過審核後才可取得就業金卡。