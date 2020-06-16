快訊

輪胎龍頭正新變天！慘遭姐夫逼宮 羅才仁丟董事長大位

金與正的報復警告? 北韓炸毀「南北共同聯絡事務所」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情讓台灣國際能見度增 就業金卡年增逾7成

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

根據國發會今公布的統計，今年前5月就業金卡核發人數年增77.8%，國發會副主委高仙桂表示，主要是因為這次新冠疫情台灣控制得宜，讓台灣在國際上受到矚目，也被認為台灣是適合居住且就業的地方。

根據國發會統計，截至今年5月底累計就業金卡核發人數共781人，其中去年整年共353人，今年前5月共240人，若與去年前5月相比，年增率高達77.8%。

高仙桂表示，今年前5月就業金卡核發人數大增，主要跟疫情有關係，台灣在疫情上控制很好，讓台灣在國際能見度明顯提高。此外，根據旅外人士交流網站InterNations調查，2019年台灣是64個國家中最適合居住與就業的第一名。

高仙桂說，從國發會數據來看，就業金卡有6成是45歲以下，顯示就業金卡對台灣的人口紅利創造是有幫助的，現在就業金卡發的是3年，但要取得永久居留則需要5年，現行就業金卡3年到期就要再度申請，正在研議修法，朝可以申請「延長」的方式來進行，不一定要另外再申請。

過去外界批評台灣薪資不夠高、稅太高，高仙桂也表示，若用購買力平價指數(Purchasing Power Parity)來看，台灣表現好，台灣資安建置好，社會文化多元等都是優勢，「台灣吸引國際人才CP值很高。」

就業金卡是針對國外高端專業人才，授予包含工作許可、居留簽證、居留證及重入國許可等四證合一證件，條件是具科技、經濟、教育、文化、金融、法律等8大國家發展需要的領域特殊專長，或每月薪資達新台幣16萬元以上的外國特定人士，經過審核後才可取得就業金卡。

國發會 疫情

延伸閱讀

總統：政院成立專案小組 處理台灣能見度辨識度

搶國際人才！攬才專法將三大鬆綁 拚9月送立院

擱置爭議共同開發 總統：釣魚島中華民國領土主權所及

蔡英文：國人關心「台灣」辨識度 政院組專案小組處理

相關新聞

疫情讓台灣國際能見度增 就業金卡年增逾7成

根據國發會今公布的統計，今年前5月就業金卡核發人數年增77.8%，國發會副主委高仙桂表示，主要是因為這次新冠疫情台灣控制...

疫情衝擊人力需求 但這三大產業逆勢大徵才

當企業觀望疫情衝擊、甚至裁員減薪，但仍有企業敢在谷底加碼投資人才，104人力銀行統整超過一百家「愛才企業」，在今年2月到...

住宿餐飲、旅行社無薪假緩了 勞部：數字會慢慢下來

勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，人數續創10年新高，來到2萬9838人，距離上周再新增1493人，...

無薪假飆29,838人續創十年新高 製造業成重災區

勞動部今（16）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）人數，到昨天為止，無薪假人數飆到29,838人、1,323家，較上周...

綠電拚經濟！開發商籲縮短外籍工程人員入境隔離天數

綠能動起來！有鑑於台灣新冠肺炎疫情已趨緩，且已解封。近來離岸風電開發商，擬向政府建議縮短外籍工程技術人員來台居家檢疫隔離...

三倍券懂用回饋才會多 外銀搶客最高回饋1,500元

三倍券的優惠一籮筐，重點是是政府幫讓你1,000變3,000，主導三倍券的主管機關經濟部也表明，歡迎民間業者讓大家的3,...

【總編開箱】青年就業獎勵計畫 是在獎勵慣老闆？

勞動部推出「青年就業獎勵計畫」，今年應屆畢業的15至29歲青年只要受雇同一雇主滿三個月，便可獲2萬元的就業獎勵金；滿六個月，再加發1萬元。勞動部預估，逾11萬名社會新鮮人可受惠，此一計畫預算為24億元，還可能增加。

台電離岸風場 正崴集團標下

位於彰化外海的台電離岸二期計畫，在超過一年時間、九次招標，昨（15）日終於以628.88億元決標，由國內廠商富崴能源得標...

第三批太陽光電用地 將開標

國產署昨（15）日公告今年第三批太陽光電標租案，共釋出四宗土地，分別位於桃園市、苗栗縣、台南市及屏東縣，面積共2.87公...

台電斥資1,500億 推動能源轉型

台電目前在離岸風電建設及電網計畫共有一期、二期及一期加強電網等三項主要計畫，合計斥資將近1,500億元；其中台電自辦監造...

消化預算？政府撒幣獎勵就業 畢業生不領情

勞動部「青年就業獎勵計畫」昨正式上路，只要是今年（一○八學年度）應屆畢業的十五至廿九歲青年，持續受雇於同一雇主滿三個月，...

「藏富於民」 我穩居第五大債權國

台灣「藏富於民」，對外淨資產規模續創歷史新高，並蟬聯全球第五大債權國。中央銀行昨（15）日公布去（2019）年底國際投資...

熱門新聞

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

獨／紓困3.0觀光局初步方案 旅行社、導遊領隊每人1萬

畢業生賀禮到！上工滿3個月勞動部就幫你加薪2萬元

外資續匯入、新台幣連貶三天 長長下影線透露的秘密

超商預購紙本三倍券 可用電支、電票、信用卡付款

藏富於民 台灣蟬聯全球第五大債權國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。