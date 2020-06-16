同框沈榮津逛九份引聯想 蘇貞昌：經長來是要拚經濟
蔡總統、行政院長蘇貞昌與經濟部長沈榮津今（16）日同逛九份老街，讓外界對副閣揆人選有更多想像空間。蘇揆對此表示，來這是要拚經濟，所以經濟部長有來，副院長陳其邁也到他高雄母校參加活動，現在行政院副院長是陳其邁，「陳其邁還在位置上，不能去講什麼代替的人選」。
蔡總統邀請蘇揆、沈榮津今日下午共同前往新北市九份地區，先逛逛九份老街，隨後將前往九份青雲殿參拜。蔡總統於聯訪時表示，九份是她很喜歡的地方，平時也有交待幕僚有時間就安排來九份走走，這次來一方面除舊地重遊，也希望讓經濟能很快振興起來。
蘇揆表示，在防疫趨穩後，希望鼓勵民眾出來正常生活，同時也要實行防疫新生活並刺激經濟，而新北市九份地區也是國內外知名，蔡總統希望今天能特別來地方走走，帶動地方發展。
媒體問沈榮津也在場，是否是副閣揆人選？蘇揆直言，大家看到經濟部長在這，就是要拚經濟，所以今天經濟部長有來，而陳其邁也到高雄的母校參加活動，「現在我們的副院長是陳其邁，陳其邁還在位置上，不能去講什麼代替的人選。」
媒體問陳其邁於高雄中學提到明天是其畢業典禮，被解讀是將辭官投入高雄市長補選。蔡總統笑答「你是要問總統還是黨主席？」黨主席的問題明天（中常會）才能問，民進黨明天要處理提名的問題，明天再說。
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