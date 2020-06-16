疫情衝擊人力需求 但這三大產業逆勢大徵才

當企業觀望疫情衝擊、甚至裁員減薪，但仍有企業敢在谷底加碼投資人才，104人力銀行統整超過一百家「愛才企業」，在今年2月到5月疫情最艱困的時期，人才投資金額都比去年同期增加。前百大企業平均投資75萬，年增143%，產業別以半導體、金融保險、電子業為多；且隨著內需回溫，6月徵才的住宿餐飲服務業及旅遊休閒運動業企業家數皆比5月增加33%。

104人力行發現，今年2月到5月疫情高峰期間，有某大企業狂砸近500萬進行人才投資，比去年同期加碼38%；前十大企業加碼為百萬俱樂部，人才投資金額100萬起跳。整體而言，前百大企業平均投資金額為75萬，年增143%，產業別以半導體、金融保險、電子業為多；另有67%為非上市櫃公司、13%為100人以下小型公司，顯示中小型企業對人才重視程度也不輸大企業。

104獵才資深副總經理晉麗明說，愈重視人才的企業，產業表現愈突出，當疫情趨緩，以6月為例，在104人力銀行徵才的住宿餐飲服務業及旅遊休閒運動業企業，家數皆比5月增加33%，顯示持續在谷底佈局人才的愛才企業，也將率先迎接復甦商機。

104人力銀行表示，人才投資第一名的企業投資金額499萬，比去年同期的361萬增加38%，但因涉及企業人才戰略，不透露企業名稱。

至於前十三大人才投資超過100萬以上，依筆劃順序為：foodpanda_富胖達、Starbucks_悠旅生活、大潤發、永慶房屋、東京威力科創、欣興電子、信義房屋、南山人壽、國泰人壽、將來銀行、富邦人壽、群創光電、遠東新世紀（涉及企業人才戰略，不公佈各別企業人才投資金額及項目）。

前百大愛才企業的輪廓，按產業別，以半導體業及保險業並列第一，電子零組件、軟體網路、電腦及消費性電子製造業、批發、零售同時擠進前三。28%為上市櫃公司、67%為非上市櫃。按公司規模，47%為員工人數500人以上的大公司，11%為員工人數250~499人的中大型公司，9%為100~249人的中型公司，13%為員工人數100人以下的小公司。

104獵才資深副總經理晉麗明說，前瞻型產業或防禦型產業包括5G、AI、IC供應鏈、外送及電商宅經濟等，人才投資較不受疫情影響，疫情期間持續徵才，並透過獵才服務招募金融科技業資安主管、製造業研發工程師、儲備主管/紡織業廠長、特助/半導體業財務主管、業務工程師等，或添購人資系統（人才評鑑測評系統/人資管理系統/人資招募系統等）。少數受疫情打擊的慘業如餐飲業、廣告行銷/傳播經紀業，在百大愛才企業中也占比1%~5%，人才投資相對靈活。