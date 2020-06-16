快訊

獨／創辦人長子挺姊夫 最大輪胎廠正新經營權恐變天

龐佩奧明會楊潔篪：「美中夏威夷密談」準備談什麼？

疫情衝擊人力需求 但這三大產業逆勢大徵才

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

當企業觀望疫情衝擊、甚至裁員減薪，但仍有企業敢在谷底加碼投資人才，104人力銀行統整超過一百家「愛才企業」，在今年2月到5月疫情最艱困的時期，人才投資金額都比去年同期增加。前百大企業平均投資75萬，年增143%，產業別以半導體、金融保險、電子業為多；且隨著內需回溫，6月徵才的住宿餐飲服務業及旅遊休閒運動業企業家數皆比5月增加33%。

104人力行發現，今年2月到5月疫情高峰期間，有某大企業狂砸近500萬進行人才投資，比去年同期加碼38%；前十大企業加碼為百萬俱樂部，人才投資金額100萬起跳。整體而言，前百大企業平均投資金額為75萬，年增143%，產業別以半導體、金融保險、電子業為多；另有67%為非上市櫃公司、13%為100人以下小型公司，顯示中小型企業對人才重視程度也不輸大企業。

104獵才資深副總經理晉麗明說，愈重視人才的企業，產業表現愈突出，當疫情趨緩，以6月為例，在104人力銀行徵才的住宿餐飲服務業及旅遊休閒運動業企業，家數皆比5月增加33%，顯示持續在谷底佈局人才的愛才企業，也將率先迎接復甦商機。

104人力銀行表示，人才投資第一名的企業投資金額499萬，比去年同期的361萬增加38%，但因涉及企業人才戰略，不透露企業名稱。

至於前十三大人才投資超過100萬以上，依筆劃順序為：foodpanda_富胖達、Starbucks_悠旅生活、大潤發、永慶房屋、東京威力科創、欣興電子、信義房屋、南山人壽、國泰人壽、將來銀行、富邦人壽、群創光電、遠東新世紀（涉及企業人才戰略，不公佈各別企業人才投資金額及項目）。

前百大愛才企業的輪廓，按產業別，以半導體業及保險業並列第一，電子零組件、軟體網路、電腦及消費性電子製造業、批發、零售同時擠進前三。28%為上市櫃公司、67%為非上市櫃。按公司規模，47%為員工人數500人以上的大公司，11%為員工人數250~499人的中大型公司，9%為100~249人的中型公司，13%為員工人數100人以下的小公司。

104獵才資深副總經理晉麗明說，前瞻型產業或防禦型產業包括5G、AI、IC供應鏈、外送及電商宅經濟等，人才投資較不受疫情影響，疫情期間持續徵才，並透過獵才服務招募金融科技業資安主管、製造業研發工程師、儲備主管/紡織業廠長、特助/半導體業財務主管、業務工程師等，或添購人資系統（人才評鑑測評系統/人資管理系統/人資招募系統等）。少數受疫情打擊的慘業如餐飲業、廣告行銷/傳播經紀業，在百大愛才企業中也占比1%~5%，人才投資相對靈活。

疫情 半導體

延伸閱讀

電腦資服產業平均月薪增至66k

企業人力需求減半 求職競爭白熱化、相關書籍熱賣

明道證實當爸 去年娶女團成員2個月大愛兒曝光

影／大愛新戲「我在你心裡」試片宣傳 6月5日上映

相關新聞

疫情衝擊人力需求 但這三大產業逆勢大徵才

當企業觀望疫情衝擊、甚至裁員減薪，但仍有企業敢在谷底加碼投資人才，104人力銀行統整超過一百家「愛才企業」，在今年2月到...

住宿餐飲、旅行社無薪假緩了 勞部：數字會慢慢下來

勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，人數續創10年新高，來到2萬9838人，距離上周再新增1493人，...

無薪假飆29,838人續創十年新高 製造業成重災區

勞動部今（16）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）人數，到昨天為止，無薪假人數飆到29,838人、1,323家，較上周...

綠電拚經濟！開發商籲縮短外籍工程人員入境隔離天數

綠能動起來！有鑑於台灣新冠肺炎疫情已趨緩，且已解封。近來離岸風電開發商，擬向政府建議縮短外籍工程技術人員來台居家檢疫隔離...

三倍券懂用回饋才會多 外銀搶客最高回饋1,500元

三倍券的優惠一籮筐，重點是是政府幫讓你1,000變3,000，主導三倍券的主管機關經濟部也表明，歡迎民間業者讓大家的3,...

【總編開箱】青年就業獎勵計畫 是在獎勵慣老闆？

勞動部推出「青年就業獎勵計畫」，今年應屆畢業的15至29歲青年只要受雇同一雇主滿三個月，便可獲2萬元的就業獎勵金；滿六個月，再加發1萬元。勞動部預估，逾11萬名社會新鮮人可受惠，此一計畫預算為24億元，還可能增加。

台電離岸風場 正崴集團標下

位於彰化外海的台電離岸二期計畫，在超過一年時間、九次招標，昨（15）日終於以628.88億元決標，由國內廠商富崴能源得標...

第三批太陽光電用地 將開標

國產署昨（15）日公告今年第三批太陽光電標租案，共釋出四宗土地，分別位於桃園市、苗栗縣、台南市及屏東縣，面積共2.87公...

台電斥資1,500億 推動能源轉型

台電目前在離岸風電建設及電網計畫共有一期、二期及一期加強電網等三項主要計畫，合計斥資將近1,500億元；其中台電自辦監造...

消化預算？政府撒幣獎勵就業 畢業生不領情

勞動部「青年就業獎勵計畫」昨正式上路，只要是今年（一○八學年度）應屆畢業的十五至廿九歲青年，持續受雇於同一雇主滿三個月，...

「藏富於民」 我穩居第五大債權國

台灣「藏富於民」，對外淨資產規模續創歷史新高，並蟬聯全球第五大債權國。中央銀行昨（15）日公布去（2019）年底國際投資...

境外資金匯回申請 突破千億

財政部賦稅署昨（15）日公布境外資金專法申請匯回情形，申請金額正式突破千億大關。官員表示，自去年專法上路至今年6月14日...

熱門新聞

畢業生賀禮到！上工滿3個月勞動部就幫你加薪2萬元

獨家／全台最大輪胎廠正新 經營權恐變天

外資續匯入、新台幣連貶三天 長長下影線透露的秘密

超商預購紙本三倍券 可用電支、電票、信用卡付款

藏富於民 台灣蟬聯全球第五大債權國

國人瘋5G又破紀錄！元大硬5G ETF募集衝百億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。