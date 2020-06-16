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買中國基金三要訣 最關健的一點是「A股純度」

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

境內外中國基金高達數百檔，投資人面臨不知如何找尋最佳標的困擾，台新投信表示，投資中國基金「A股純度」是關鍵，A股比重愈高愈能追隨陸股多頭漲升行情；台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，在「中企監督法」及「港版國安法」衝擊下，挑選中國基金有三個重要策略。

台新投信指出，中國政府為減緩中美貿易戰及肺炎疫情的衝擊，卯足全力振興內需經濟，因此，布局集中在中國消費和內需等政策受惠股的中國基金更能掌握多頭趨勢；以今年中國相關指數走勢來看，A股純度最高的中証消費服務領先指數逆勢上漲逾6%，明顯超越滬深300指數下跌5.6%，及恆生國企指數、香港恆生指數都大跌逾１成的走勢。

葉宇真指出，全球政治情勢詭譎，影響陸股的未來走勢，在「中企監督法」之下，在美掛牌的中企ADR(存託憑證)需證明其不受外國政府擁有或控制；並連續3年遵守美國上市公司會計監督委員會審計。目前約233家中企在美掛牌，包括阿里巴巴、百度、京東等，面臨下市危機。另外，受「港版國安法」影響，美國總統川普表示，將取消美國自1997年7月以來賦予香港特殊經貿待遇，威脅香港國際金融中心地位。

葉宇真表示，在「中企監督法」及「港版國安法」衝擊下，挑選中國基金有三個重要策略：一、盡量挑選A股純度高的(滬深兩市掛牌)，並集中在消費和內需等政策受惠股；二、避開在美掛牌的中企ADR(存託憑證)，較不受美國通過『國外公司問責法案』影響；三、避開在港交所掛牌的港股，較不受『港版國安法』通過，對港股邊緣化的衝擊。

葉宇真強調，儘管美中緊張關係再度升溫，但自中國疫情解封後，上証綜指衝破2,900點，創2個半月新高。「兩會」後市場估將推出更多政策紅利，並期待十四五規劃，十三五重點在內需消費，如雙11、五一黃金周等都是成功實例。隨著十四五規劃的進行，中証消費服務領先指數相關基金是重要受惠者。

A股 國安 台新

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