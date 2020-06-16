快訊

影／宛如電影情節！急押解人犯 高雄警車騰空飛起

北京疫情指向進口生鮭魚？台大名醫分析真正原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

住宿餐飲、旅行社無薪假緩了 勞部：數字會慢慢下來

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，人數續創10年新高，來到2萬9838人，距離上周再新增1493人，家數則從1263家至1323家，增60家，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5至8天。

疫情重災區產業的住宿餐飲、旅遊業，隨著疫情趨緩，營運狀況也逐漸回穩。根據勞動部數據，本周住宿餐飲業實施無薪假的有139家事業單位、2850人，與上周的139家、2867人，以及上上周162家、3512人相比都明顯下降；旅行社所屬的支援服務業，本周89家、 1021人，家數維持不變，人數也比上周略減。

勞動部官員表示，隨著國旅、畢旅動起來，帶動景氣復甦，住宿餐飲、旅遊業的家數本周都未再新增，人數增長也趨緩，目前持續觀察6月份的變化，若穩定，事業單位應會陸續取消實施無薪假，「相信數字會慢慢下來」不過，官員仍強調，主要還是看疫情發展。

製造業實施無薪假則有332家事業單位、1萬5037人，佔整體無薪假人數約五成，且本周也較上周301家、1萬3735人增加了31家、1302人。

勞動部官員解釋，雖然國外經濟活動也陸續解封，但各廠商產業線面臨狀況不同，有廠商表示訂單已回來5、6成，但也有廠商反映國外客戶已經倒閉、無單可接，需要花費時間重新建立新客戶，勞動部已將實施無薪假的廠商名單提供給經濟部進行後續協助。

無薪假 勞動部 餐飲業

延伸閱讀

無薪假飆29,838人續創十年新高 製造業成重災區

青年就業獎勵計畫 是在獎勵慣老闆？

國旅大爆發 台鐵端午連假加開班次

【即時短評】面對新冠肺炎，勞動部拿得出的只有錢？

相關新聞

【總編開箱】青年就業獎勵計畫 是在獎勵慣老闆？

勞動部推出「青年就業獎勵計畫」，今年應屆畢業的15至29歲青年只要受雇同一雇主滿三個月，便可獲2萬元的就業獎勵金；滿六個月，再加發1萬元。勞動部預估，逾11萬名社會新鮮人可受惠，此一計畫預算為24億元，還可能增加。

青年就業獎勵…勞團：砸錢短打 邏輯奇怪

勞動部為鼓勵青年勇敢跨進職場，祭出「就業滿三個月就加薪」的獎勵計畫。不過勞團批評，此政策只是「消化預算」，無助於改善青年...

消化預算？政府撒幣獎勵就業 畢業生不領情

勞動部「青年就業獎勵計畫」昨正式上路，只要是今年（一○八學年度）應屆畢業的十五至廿九歲青年，持續受雇於同一雇主滿三個月，...

住宿餐飲、旅行社無薪假緩了 勞部：數字會慢慢下來

勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，人數續創10年新高，來到2萬9838人，距離上周再新增1493人，...

無薪假飆29,838人續創十年新高 製造業成重災區

勞動部今（16）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）人數，到昨天為止，無薪假人數飆到29,838人、1,323家，較上周...

三倍券懂用回饋才會多 外銀搶客最高回饋1,500元

三倍券的優惠一籮筐，重點是是政府幫讓你1,000變3,000，主導三倍券的主管機關經濟部也表明，歡迎民間業者讓大家的3,...

台電離岸風場 正崴集團標下

位於彰化外海的台電離岸二期計畫，在超過一年時間、九次招標，昨（15）日終於以628.88億元決標，由國內廠商富崴能源得標...

第三批太陽光電用地 將開標

國產署昨（15）日公告今年第三批太陽光電標租案，共釋出四宗土地，分別位於桃園市、苗栗縣、台南市及屏東縣，面積共2.87公...

台電斥資1,500億 推動能源轉型

台電目前在離岸風電建設及電網計畫共有一期、二期及一期加強電網等三項主要計畫，合計斥資將近1,500億元；其中台電自辦監造...

「藏富於民」 我穩居第五大債權國

台灣「藏富於民」，對外淨資產規模續創歷史新高，並蟬聯全球第五大債權國。中央銀行昨（15）日公布去（2019）年底國際投資...

境外資金匯回申請 突破千億

財政部賦稅署昨（15）日公布境外資金專法申請匯回情形，申請金額正式突破千億大關。官員表示，自去年專法上路至今年6月14日...

職缺最少的一年！ 畢業生嘆：疫後求職「逆天難」

畢業季即將來臨，勞動部針對今年應屆畢業生推出「青年就業獎助計畫」，強調就職滿六個月，最高可領三萬元就業獎勵金。不過準社會...

熱門新聞

合一新藥ON101 解盲通過

應屆畢業生快申請！勞動部3萬元「青年就業獎勵」開跑

畢業生賀禮到！上工滿3個月勞動部就幫你加薪2萬元

外資續匯入、新台幣連貶三天 長長下影線透露的秘密

金管會公告 邱淑貞升任金管會副主委

藏富於民 台灣蟬聯全球第五大債權國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。