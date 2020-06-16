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住宿餐飲、旅行社無薪假緩了 勞部：數字會慢慢下來
勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，人數續創10年新高，來到2萬9838人，距離上周再新增1493人，家數則從1263家至1323家，增60家，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5至8天。
疫情重災區產業的住宿餐飲、旅遊業，隨著疫情趨緩，營運狀況也逐漸回穩。根據勞動部數據，本周住宿餐飲業實施無薪假的有139家事業單位、2850人，與上周的139家、2867人，以及上上周162家、3512人相比都明顯下降；旅行社所屬的支援服務業，本周89家、 1021人，家數維持不變，人數也比上周略減。
勞動部官員表示，隨著國旅、畢旅動起來，帶動景氣復甦，住宿餐飲、旅遊業的家數本周都未再新增，人數增長也趨緩，目前持續觀察6月份的變化，若穩定，事業單位應會陸續取消實施無薪假，「相信數字會慢慢下來」不過，官員仍強調，主要還是看疫情發展。
製造業實施無薪假則有332家事業單位、1萬5037人，佔整體無薪假人數約五成，且本周也較上周301家、1萬3735人增加了31家、1302人。
勞動部官員解釋，雖然國外經濟活動也陸續解封，但各廠商產業線面臨狀況不同，有廠商表示訂單已回來5、6成，但也有廠商反映國外客戶已經倒閉、無單可接，需要花費時間重新建立新客戶，勞動部已將實施無薪假的廠商名單提供給經濟部進行後續協助。
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