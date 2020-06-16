無薪假飆29,838人續創十年新高 製造業成重災區

勞動部今（16）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）人數，到昨天為止，無薪假人數飆到29,838人、1,323家，較上周增加1,493人，增幅趨緩，但實施人數仍創十年新高。

勞動部表示，主要是各國封城效應出現，造成製造業接單出問題，新增無薪假人數九成在製造業，屬於重災區，已將資料移請經濟部協助了解後續衝擊，並提供協助。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共1,323家，實施人數29,838人，較上周公布實施家數1,263家、實施人數28,345人，增加60家、1,493人。

勞動部表示，本周減班休息人數以製造業15,037人最多，周增1,302人，也就是本周新增減班休息人數九成屬於製造業，其中一家新增100餘人。

製造業中，化學工業人數5,188人最多，超越以往居首的金屬機電工業，較上周大增591人、六家事業單位，推測新增上百人無薪假應屬化學工業相關企業；金屬工業人數4,965人，較上周新增230人、17家；資訊電子業實施人數1,872人，較上周增加286人。

勞動部表示，製造業新增減班休息人數多，主要是各國封城時間拉長，相關效應逐漸出現，不少國外廠商不敵封城結束營業，連帶造成國內廠商沒單可接，必須尋求替代訂單。由於製造業明顯成為重災區，連帶影響供應原料與零件的批發零售業，減班休息人數達5,175人、413家，人數與家數持續增加，勞動部已請經濟部協助了解後續可能衝擊。

運輸倉儲業無薪假人數3,377人，主因仍是航空業受創嚴重，陸續實施無薪假，其中以華航無薪假人數最多。

相對製造業衝擊浮現，以內需為主的住宿餐飲業、支援服務業，實施人數持續遞減，住宿餐飲業2,850人、支援服務業1,021人，都較上周減少，住宿餐飲業已是連續三周減少。

勞動部表示，實施減班休息企業九成實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。