綠電拚經濟！開發商籲縮短外籍工程人員入境隔離天數

綠能動起來！有鑑於台灣新冠肺炎疫情已趨緩，且已解封。近來離岸風電開發商，擬向政府建議縮短外籍工程技術人員來台居家檢疫隔離的天數。對此，經濟部能源局今（16）日表示，正在彙整相關廠商意見，近期會向中央疫情指揮中心請示，有沒有縮短防疫天數的可能性。

全球離岸風電廠商沃旭能源（Ørsted）明（17）日將啟動百萬瓦級（MW）儲能示範系統啟動儀式，整個綠能產業雖仍是按工程進度如期進行。但，受新冠肺炎疫情影響，從事海事工程的外籍工程技術人員，自3月19日起入境都得依規定辦理居家檢疫，嚴重影響廠商的人力成本支出，並拉長外籍工作人員的工作時間，近來紛紛向經濟部能源局建議，希望能夠縮短外籍工作人員來台居家檢疫時間。

經濟部能源局能源技術組組長陳崇憲指出，離岸風電屬於國家能源轉型長遠發展的重要政策，相關海事工程所涉船舶及工作人員，包含船員及技術人員，確有往返風場執行海上作業的必要，因此持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，是可以入境。

不過，近期卻有開發商提出，外籍工作人員飛機抵台後就得先隔離14天，不論下船輪休，或工作結束欲搭機離境者，還必須於下船上岸後，再依規定完成居家檢疫14天，前後光隔離的天數就長達28天，幾乎快要一個月的時間了，建議中央疫情指揮中心評估，是否能夠縮短離岸風電相關外籍工作人員居家檢疫的天數。

陳崇憲指出，船上工作是否能夠確認沒有「社區感染」的疑慮，這需由中央疫情指揮中心的專業判斷，但離岸風電相關廠商則表示，前後長達28天的居家檢疫，不僅增加人力成本的支出，也拉長工作人員的工作時間。

沃旭能源則表示，目前相關工程並沒有受到疫情影響而延宕，公司也都遵守台灣政府在防疫上的相關規定，工程亦都如期進行，主要是因為供應鏈因為都是台灣廠商，因此未受到太大影響。