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三倍券懂用回饋才會多 外銀搶客最高回饋1,500元
三倍券的優惠一籮筐，重點是是政府幫讓你1,000變3,000，主導三倍券的主管機關經濟部也表明，歡迎民間業者讓大家的3,000變更大。
有些人認為三倍券太複雜，經濟部認為，沒關係可以直接領取三倍券紙本，但如果願意多研究優惠，數位平台提出更多回饋選擇，像是三倍券綁定信用卡，有許多銀行為了搶新客戶，推出各種優惠，而且一個比一個吸引人，其中加碼回饋最高達1,500元，還有的祭出抽刷卡金1萬元的活動，就是要吸引大家用三倍券綁定信用卡。
銀行為了這次三倍券火力全開，推出各項優惠，經濟部也強調，「我們也歡迎其他平台或銀行，提出更厲害的方案，讓消費者得到最多優惠。懂用，回饋真的更多」。
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