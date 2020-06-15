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藏富於民 台灣蟬聯全球第五大債權國

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
台灣「藏富於民」，對外淨資產規模續創歷史新高，並蟬聯全球第五大債權國。 聯合報系資料照
台灣「藏富於民」，對外淨資產規模續創歷史新高，並蟬聯全球第五大債權國。 聯合報系資料照

台灣「藏富於民」，對外淨資產規模續創歷史新高，並蟬聯全球第五大債權國。中央銀行今（15）日公布去（2019）年底國際投資部位，不論是對外資產、對外負債與對外淨資產均締造歷史新高，在日本、德國、中國大陸、香港之後，排名全球第五大淨債權國。

央行經研處副處長蔡烱民指出，淨資產的增加，通常是反應一國有經常帳順差，以及股價、匯價等價格因素。台灣淨資產排名在全球名列前茅，對國家主權債信為正面因素，且經常帳順差與超額儲蓄為一體兩面，因此也可以說是「藏富於民」。

受到國內投信基金及保險公司投資國外債券增加影響，去年底，台灣對外資產總額為2兆2,528億美元，續創歷史新高，年增2,026.6億美元、年增幅為9.9%。

對外負債方面，去年底外資增持國內股票，加上股票價格上漲，對外負債總額計9,100.2億美元，創新高，年增1,514.5億美元，年增幅20%。

我國對外資產高於負債，兩相互抵後，國際投資的淨資產部位達1兆3,427.8億美元，同樣為新高水準，年增512.1億美元、年增幅4%，為全球第五大淨債權國。

央行資料顯示，全球國際投資部位淨負債排名，美國長期以來均居冠，去年底也不例外；美國淨負債規模在去年底首度突破10兆美元、達10兆9,914億美元，主要是經常帳逆差擴大，顯示該國「入不敷出」，須不斷對外融資，金融帳也呈現淨負債。

外資 央行

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