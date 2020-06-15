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國產署今年第三批光電標租來了！面積合計近3公頃

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

市場反應熱烈的太陽光電標租又來了，國產署今（15）日公告今年第三批太陽光電標租案，共釋出四宗土地，分別位於桃園市、苗栗縣、台南市及屏東縣，面積共2.87公頃，合計裝置容量約2,874KW（千瓦），預計7月15日開標。據估算，20年租期下來，售電收入合計初估近3億元。

國產署副署長游適銘表示，今日公告標租太陽光電標的包括桃園市觀音區、苗栗縣竹南鎮、台南市歸仁區、屏東縣里港鄉等四宗，其中桃園、屏東兩案皆超過1公頃，此外桃園一案也是國產署首次在北部地區推出標租光電標的。

游適銘表示，近來推出的太陽光電標的深受業者青睞，國產署自去年4月首度釋出太陽光電標租案以來，共列標11筆土地供業者標租，最後標脫九筆，標脫土地合計面積近15公頃，整體標脫率將近九成。

以今年5月下旬開標的兩宗位於嘉義縣大林鎮土地為例，這兩案合計吸引高達21封標單投標，回饋金比率23.8%不僅遠超過底價，也創下新高。

游適銘表示，政府力推綠色能源，太陽光電也是其中一塊，是未來政策趨勢，此外國產署在篩選標的上有一定標準，會選擇地勢平坦、方便作太陽光電使用的土地，也會確保台電饋線容量足夠，許多前置作業已在國產署這邊完成，業者接手後相對輕鬆，使國產署推動國有非公用土地標租太陽光電以來，市場反應相當良好。

國產署表示，預計每年推出四批太陽光電標租，除了今日已公告的第三批標的外，日前已與地方政府開會，正在篩選適合國有地，預計9月公告標租今年第四批太陽光電，10月開標。

太陽光電 國產署

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