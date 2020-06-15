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永崴旗下富崴能源以628億元 標下台電離岸風電二期計畫

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

永崴投控（3712）旗下子公司富崴能源參與台電離岸風電二期計畫風場財物採購帶安裝案」本案建置 300MW 離岸風場，預算金額640億元，歷經台電資格審查、財務審查，今（15）日開標由富崴能源得標，得標金額為628.88億元。

富崴能源主要投資大型太陽光電及陸域風電、水力電廠等再生能源，本次參與台電離岸風力發電第二期計畫主要是在外資環伺的離岸風場激烈競爭下，由台灣本土性企業籌組離岸風電產業工程在地化團隊。

團對包括結合中鼎工程、世紀鋼構、華城電機、林同棪工程顧問公司、光宇工程顧問等公司合作，並與國際海事工程經驗豐富的丹麥商凱得國際顧問公司、K2 Management、荷蘭商 Seaway7、艾波比電網 ABB、日本住友商事 Sumitomo、立恩威國際驗證 DNV-GL、新加坡商 Teras offshore、馬來西亞商Real offshore等公司合作，讓台灣團隊可透過本案與國際海事工程公司合作累積相關經驗。

永崴表示，本案風機部分因經濟部為強化國內產業自主生產能力，所以有國產化之要求，本案設計使用西門子歌美颯 SGRE 風機，許多部位皆在台灣生產製造。本標案可以取得台電五年的維運合約，富崴能源將可在台灣培養離岸維運團隊，也將購置維運所需之相關工作船、設施，並且培養建立國內維運工程師，未來可爭取服務台灣各個離岸風場，長達20年的維運龐大商機。

根據海底電纜顧問公司 4C Offshore 的「23 年平均風速觀測」研究指出，全球最優前20處離岸風場，其中有16處就位於台灣海峽內，顯見台灣擁有發展風力發電的天然條件。

富崴能源透過台電二期本標案，將取得EPC風場建置的資質及維運合約，未來將可積極投入台灣每年離岸風電 EPC 的千億工程商機，尤其第三階段離岸風電每年規畫1GW的風場開發，2026~2035年這十年至少有兆元的離岸風機安裝工程商機；而另一個商機則是台灣離岸風場長達20年的維運，每年也將帶來百億元的維運商機，而此維運市場隨著離岸風場不斷的循環開發，將是引領離岸風電產業在地化的一大誘因。

正崴集團永崴投控子公司富崴能源於 2019年底與星崴股份有限公司合併，本月正式更名為「森崴能源股份有限公司」，森崴能源已著手進行2021年第3季上市目標，成為全方位的綠色能源服務產業領導者。

離岸風電 台電 太陽光電

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