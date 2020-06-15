快訊

4天79人確診！北京宣布全市防疫進入「戰時狀態」

李啟賢正式接掌華南永昌證董座 新人事名單一次看

柏勝生技傳捷報 新冠肺炎抗體檢測獲歐盟認證

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

柏勝生技今（15）日表示，公司研發的新冠肺炎抗體檢測正式於6月初取得歐盟(CE)認證，可在12分鐘內取得檢測結果。柏勝表示，邊境解封後，使用柏勝生技產品與PCR檢測併用，幾乎無偽陰性，有機會短時間篩檢並放行大部分無感染的健康人。同時，公司也已建立快速檢測產品開發SOP，可即時因應未來新興病毒性傳染疾病之發生。

柏勝生技專注於傳染性疾病檢測，其登革熱檢測系統(Dengue Acute系統)業已取得歐盟CE認證，並開始銷售。新冠肺炎疫情持續威脅世界各國，柏勝生技在短短3個月內，成功打出國際盃，其新冠肺炎抗體檢測碟片 (ViroTrack COVID-19 IgM/IgG) 於2020年6月10日正式取得歐盟認證，並開始向義大利、丹麥與沙烏地阿拉伯等地出貨。

柏勝生技表示，公司已在丹麥與義大利執行多個臨床驗證，收集超過122例檢體。臨床驗證數據與中央實驗室ELISA檢測相符，且與PCR檢測一致性超過九成。

柏勝生技指出，IgM是感染初期出現的抗體，可用於疑似病例之早期篩檢；IgG則於感染中後期出現，可了解患者處於恢復期或過去曾被感染。臨床上同時檢測IgM/IgG，可動態瞭解患者處於何種感染階段。所以柏勝生技COVID-19抗體測試主要可應用於社區回溯與檢測疑似無症狀患者，也可做為出院標準參考依據(patients discharge)，甚至是輔助邊境解封。

柏勝生技擁有創新技術、專業研發團隊並具備與國際重要衛生組織合作之經驗，當新興病毒性傳染疾病爆發時，有能力短時間內開發出相應的快速檢測產品。2016年茲卡病毒(Zika)在各地，尤其是中南美洲地區大爆發。當時柏勝生技在國際廠商高度競爭下脫穎而出(獲選率2%)，贏得美國國際開發署(USAID)「USAID-Combating Zika」研發獎金，並在預期的時間內完成產品開發與認證。

另外，柏勝生技亦於2018年獲得歐盟展望2020 (Horizon 2020 SME Phase II)經費，此經費在歐洲獲選率僅3%，除給予實質補助外，同時更代表歐盟肯定柏勝生技為具有全球創新與競爭能力的新創公司。

生技 歐盟

延伸閱讀

媒體籲歐盟採取更有力措施 打擊線上不實訊息

倫敦蓋維克機場：旅客量到2024年才會回歸疫情爆發前的水準

增2例新冠肺炎曾在孟加拉確診 1人不符返台規定

大解封首日！法衛生部長：最糟已過，病毒未死仍須警覺

相關新聞

台電離岸二期採購決標 完工後年發10億度綠電

台電離岸風電二期計畫邁出重要一大步！台電表示，位於彰化外海的台電離岸風電二期計畫「風場財物採購帶安裝案」於今（15）日順...

訪台灣人工智慧實驗室 陳其邁：可將防疫科技輸出國際

行政院副院長陳其邁今（15）日參訪「台灣人工智慧實驗室」(Taiwan AI Labs)，與創始人杜奕瑾相見歡。陳其邁強...

根基改選馬志綱任董事 在建案量達470億元高峰

根基營造（2546）今（15）日舉辦股東常會，會中承認去年財報，通過分配現金股利3元，並完成董監改選，外界認為是由已故創...

合一ON101預計提出醫材GMP的認證規劃 2021年產品上市

合一今天完成ON101糖尿病慢性傷口潰瘍新藥多國多中心三期臨床試驗第二次期間分析，中天集團特助柯逢年表示，根據統計分析，...

振興出口動能數位行銷迎戰 貿易局16日起辦6場說明會

受到此波新冠肺炎疫情影響，商務活動幾乎停擺，傳統國際行銷也面臨巨大挑戰，運用數位貿易儼然已成為突破行銷限制的最佳方式，為...

華新科股東會 董座焦佑衡：變化太快 一個月看一個月

華新科技上午在楊梅舉行股東大會，議案進行順利，不到一小時就結束，但是對於下半年的趨勢，董事長焦佑衡表示，華新科的電子零組...

誰說服務業只能拿低薪！這領域每月經常性薪資上衝66K

經濟部統計處今（15）日公布「電腦及資訊服務業」最新統計，在每人每月經常性薪資部分，明顯高於整體服務業，今年第1季更續增...

防疫需求帶動 電腦及資訊服務業營業額今年上看4,000億

經濟部統計處今（15）日公布「電腦及資訊服務業」最新統計，在營業額表現部分，不僅呈現近10年平均年增4.8%，去年營業額...

散戶犯的錯我全犯了！曾慘賠五百萬的財經主播給小資族「2個」建議

「訂閱人數破十萬了！」走進三立電視台，財經主播王志郁開口第一句話，就先自豪地展現，近期在Youtube上教導理財的「戰果」。常看電視新聞的觀眾，對王志郁一定不陌生，深耕多年的財經專業形象深植人心，但，你可能不知道，擅長投資理財的王志郁，過去竟有過一段慘賠五百萬的故事。

金融業：央行最多降息1碼

中央銀行第2季理監事會議本周四登場，台新金、永豐金與富邦金等三大金控均預測，央行本季很可能二度降息，且幅度將自半碼起跳，...

刺激景氣工具 快用光了

「要對付新冠肺炎疫情造成的全球不景氣，但是中央銀行總裁楊金龍口袋裡，只剩下最後的三顆子彈，他會怎麼打？」金融圈主管用了個...

央行周四開會 降息預期升高

新冠肺炎疫情對全球經濟造成的衝擊尚未落幕，對於中央銀行本周四（18日）登場的理監事會議，市場有兩大預估，首先是二度調降貼...

熱門新聞

合一新藥ON101 解盲通過

華為破解美禁令 傳攜手三星

台積組「化工聯軍」 赴美設廠

台積電美國廠首批生力軍 個個有來頭

生技股飆漲 富邦蔡家兄弟帳面賺50億

央行周四開會 降息預期升高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。