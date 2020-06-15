柏勝生技傳捷報 新冠肺炎抗體檢測獲歐盟認證

柏勝生技今（15）日表示，公司研發的新冠肺炎抗體檢測正式於6月初取得歐盟(CE)認證，可在12分鐘內取得檢測結果。柏勝表示，邊境解封後，使用柏勝生技產品與PCR檢測併用，幾乎無偽陰性，有機會短時間篩檢並放行大部分無感染的健康人。同時，公司也已建立快速檢測產品開發SOP，可即時因應未來新興病毒性傳染疾病之發生。

柏勝生技專注於傳染性疾病檢測，其登革熱檢測系統(Dengue Acute系統)業已取得歐盟CE認證，並開始銷售。新冠肺炎疫情持續威脅世界各國，柏勝生技在短短3個月內，成功打出國際盃，其新冠肺炎抗體檢測碟片 (ViroTrack COVID-19 IgM/IgG) 於2020年6月10日正式取得歐盟認證，並開始向義大利、丹麥與沙烏地阿拉伯等地出貨。

柏勝生技表示，公司已在丹麥與義大利執行多個臨床驗證，收集超過122例檢體。臨床驗證數據與中央實驗室ELISA檢測相符，且與PCR檢測一致性超過九成。

柏勝生技指出，IgM是感染初期出現的抗體，可用於疑似病例之早期篩檢；IgG則於感染中後期出現，可了解患者處於恢復期或過去曾被感染。臨床上同時檢測IgM/IgG，可動態瞭解患者處於何種感染階段。所以柏勝生技COVID-19抗體測試主要可應用於社區回溯與檢測疑似無症狀患者，也可做為出院標準參考依據(patients discharge)，甚至是輔助邊境解封。

柏勝生技擁有創新技術、專業研發團隊並具備與國際重要衛生組織合作之經驗，當新興病毒性傳染疾病爆發時，有能力短時間內開發出相應的快速檢測產品。2016年茲卡病毒(Zika)在各地，尤其是中南美洲地區大爆發。當時柏勝生技在國際廠商高度競爭下脫穎而出(獲選率2%)，贏得美國國際開發署(USAID)「USAID-Combating Zika」研發獎金，並在預期的時間內完成產品開發與認證。

另外，柏勝生技亦於2018年獲得歐盟展望2020 (Horizon 2020 SME Phase II)經費，此經費在歐洲獲選率僅3%，除給予實質補助外，同時更代表歐盟肯定柏勝生技為具有全球創新與競爭能力的新創公司。