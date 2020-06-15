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觀光局長、公路總局長 由張錫聰、許鉦漳升任

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

520內閣人事底定後，交通部也有部分一級主管異動，繼交通部參事黃荷婷調升主任秘書後，今（15）日行政院再核定，公路總局長由副局長許鉦漳升任，觀光局長由副局長張錫聰升任。據了解，兩位局長今日將舉行布達儀式。

交通部表示，新任公路總局長許鉦漳現年63歲，中興大學水土保持學系畢業，69年公務人員高等考試水土保持類科及格，歷任交通部台灣區國道高速公路局拓建工程處副處長、南區工程處處長、中區工程處處長、北區工程處處長、總工程司、公路總局副局長等職務。

而新任觀光局長張錫聰現年62歲，中山大學公共事務管理研究所碩士，73年特種考試警察人員考試乙等考試行政警察人員及格，歷任本部觀光局專門委員、副組長；南投縣政府交通旅遊局局長、農業局局長；觀光局組長、主任秘書、副局長等職務。

交通部說，兩位局長資歷完整且具高度專業，相信上任後必能駕輕就熟，發揮管理與協調長才，並能以積極創新思維推動業務。

觀光 警察

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