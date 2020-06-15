台電離岸二期採購決標 完工後年發10億度綠電

台電離岸風電二期計畫邁出重要一大步！台電表示，位於彰化外海的台電離岸風電二期計畫「風場財物採購帶安裝案」於今（15）日順利決標，由國內廠商富崴能源以新台幣628.88億元得標，預計完工後年發電量超過10億度，可供給約27萬家戶一年用電。

台電指出，離岸二期計畫由富崴能源得標，新加坡海事工程廠商TERAS OFFSHORE擔任其分包商，預定將採用西門子歌美颯離岸風力機組，預計2025年9月底前完成「全部機組接受安全調度」。

台電表示，台灣海峽被評為全球最佳風場之一，尤其彰化外海更匯集本島最大風能。台電離岸二期計畫申請參與場址遴選時，獲分配在彰化縣鹿港西側約14.7公里處建置裝置容量300MW風場。台電指出，該計畫為台電獨立開發，為達成本土自建案場營運，台電去年5月23日首度上網公告，今年6月3日第9度上網公告，今日終順利決標。

台電指出，富崴預定今年開始進行風機設置的海域調查及地質鑽探，明（2021）年進行細部設計作業，2022年起從事下部結構、風力發電機及相關設備等製造，以便2024及2025年可順利執行海纜佈纜、水下基礎及風力發電機組安裝等工作，待全部機組接受安全調度後，再執行為期5年的機組運轉維護工作。

台電自辦監造的離岸風電第一期計畫，預計今年可併聯發電，台電表示，有信心及決心能推動離岸二期計畫於2025年如期如質完工，待2025年併聯發電時，合併離岸一期風場發電量，一年將可發出超過13.5億度綠電。