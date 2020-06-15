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台電離岸二期採購628億決標 拚年發10億度綠電

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

台電離岸風電二期計畫邁大步，台電指出，位於彰化外海的台電離岸風電二期計畫「風場財物採購帶安裝案」於今（15）日順利決標，由國內廠商富崴能源股份有限公司得標，決標金額高達628.9億元，新加坡海事工程廠商TERAS OFFSHORE擔任分包商，預定採用西門子歌美颯的離岸風力機組。

台電指出，離岸二期計畫預計2025年9月底前完成「全部機組接受安全調度」，完工併聯後，預計年發電量超過10億度，可供給約27萬家戶一年用電。

台灣海峽被評為全球最佳風場之一，尤其彰化外海更匯集本島最大風能；台電表示，台電離岸二期計畫申請參與場址遴選時，獲分配在彰化縣鹿港西側約14.7公里處建置裝置容量300MW風場。

台電說明，該計畫為台電獨立開發，為達成本土自建案場營運，台電去（2019）年5月23日首度上網公告，期間克服種種挑戰後，今年6月3日第9度上網公告，經過資格、規格及價格審查均符合規範後，今日終順利決標。

台電離岸二期計畫是依據經濟部「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」申請參與遴選而獲配案場，依照該作業要點及遴選契約規定，負有高度產業關聯在地化之承諾與義務。

台電強調，決標後將偕同得標廠商與相關產業廠商，針對該計畫之「產業關聯執行方案」進行檢討整合，達成離岸風力發電任務，協助發展離岸風電產業在地化。

有關離岸二期計畫進度，台電指出，得標廠商富崴公司預定今年開始進行風機設置的海域調查及地質鑽探，明（2021）年進行細部設計作業，2022年起從事下部結構、風力發電機及相關設備等製造，以便2024及2025年可順利執行海纜佈纜、水下基礎及風力發電機組安裝等工作，待全部機組接受安全調度後，再執行為期五年的機組運轉維護工作。

台電在2016年初，即由國人研發自製及組裝完成設置海氣象觀測塔，從規劃、設計、船機動員至海事工程等各項工作中，學習相關離岸風電之專業知識與技能，奠定海事工程的基礎。

此外，台電自辦監造之離岸風電第一期計畫，預計今年可併聯發電，亦充分培植台電公司從事離岸風電開發與相關技術。

台電表示，離岸二期計畫將於2025年如期如質完工，待2025年併聯發電時，合併離岸一期風場發電量，一年將可發出超過13.5億度綠電，達成綠能發展之能源轉型政策目標。

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