網路家庭：振興券不適用電商 是否定過去業者轉型

經濟部發放振興券，但排除平台型、外送等電商適用。網路家庭總經理蔡凱文指出，大家看到電商平台上半年好像不錯，其實上半年不是很好做，主要是供應鏈狀況不好，出貨不夠，電商的優勢也未必比別人更好，只是看起來消費者比較容易接觸電商平台。他說，政府過去20年來鼓勵產業數位化、實體轉向網路開店，振興券卻否認了過去20年來業者的努力。

他指出，實際上電商平台的流量大，但庫存不夠，因供應鏈也有缺貨、斷鏈等問題，上半年其實每家供應商都很辛苦。他指出，所謂「電商產業」不是 momo或Pchome， 而是上中下游的人組成，其實有9成的店家可能都有線下店面，但過去20年政府或店家希望推動線上交易，但振興券卻否定了過去自己建議的事情。

此外，除了政府看到的成長，其實很多直線電商或很多個人賣家、小店家並沒有好，振興券不能適用電商，就是逼小業者放棄網路銷售，轉向開實體店，但實體店對小業者來說，仍是很高的支出，希望政府仍能從這些業者角度多加考慮。