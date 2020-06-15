碩辣椒攜手暢遊 《真三國無雙斬》前進中國市場

興櫃遊戲商碩辣椒（6736）金（15）日宣布，旗下自製研發手遊《真三國無雙斬》繼全球版、日本版推出後，今年第3季將聯手中國大陸遊戲大廠北京暢遊推出中國版，期盼席捲當地遊戲市場，帶給玩家最極致的無雙打擊爽快感，挹注業績成長。

北京暢遊是中國最大入口網站之一「搜狐」旗下子公司，搜狐於2000年在美國納斯達克上市，而暢遊具備經驗豐富的營運團隊，多年來更推出許多熱銷遊戲產品，包括《新天龍八部》PC版端遊營運至今已長達13年，總註冊玩家近3億人。

此外，暢遊在2017年推出《天龍八部手遊》、2019年發行《天龍八部榮耀版》等，皆取得輝煌亮眼的成績。碩辣椒表示，暢遊旗下的綜合性遊戲平台17173.com，收錄了81,533款遊戲、總瀏覽量超過44億次，期盼《真‧三國無雙 斬》在強強聯手的合作下，能在中國市場刮起無雙熱潮，再創雙方營收巔峰。

據悉，《真三國無雙斬》於2017年發布全球版，隨即突破1,000萬人次下載的佳績，更連續六個月營收維持月均新台幣1.5億元的亮眼表現，挾帶高人氣與好成績，於2018年9月推出日本版，甫上市便奪下App Store、Google Play下載冠軍，並穩站雙平台營收排行榜前十名，不到半年營收即衝破30億日圓。

碩辣椒指出，公司自成立以來，不斷致力手機遊戲的創新研發，此次與北京暢遊聯手，將日本光榮特庫摩正版IP授權的《真三國無雙斬》推進至中國，除在行動裝置上完美繼承正宗無雙動作，讓當地玩家體驗一騎當千、萬夫莫敵的打擊快感外，根據過去市場營運經驗，也會在全球版與日本版的基礎上大幅優化，針對當地玩家遊玩習性與偏好，打造在地化內容。