電腦、資服需求年年增 經部估：今年可望突破4千億元

經濟部統計處表示，近年企業對資訊系統服務需求增加，電腦及資訊服務業營業額年年攀升，近10年營業額平均年增4.8%，今年第一季年增7.3%，預估全年營業額可望突破4000億元，再創歷年新高。

統計處指出，電腦及資訊服務業包括「電腦程式設計業」，占約7成5，及「資訊服務業」，占約2成5，近年來隨ICT科技快速發展，專業分工益趨明顯，企業對資訊系統服務需求擴增，由以往企業內部資訊系統，擴及全方位系統整合，加上上網人口普及，企業形象網站建置及網站應用程式開發等需求殷切，帶動市場規模逐年擴展。

其中，又以電腦程式設計業為主要成長貢獻來源，由於電腦及伺服器軟硬體、通訊技術及資訊安全等多元整合服務需求增加，雲端建構規劃需求熱絡，加上近期5G建設需求興起，致「電腦程式設計業」近10年營業額平均每年成長4.5%，今年第1季更因防疫需求帶動遠距商機，續增10.1%。

「資訊服務業」則受惠於網站拍賣平台蓬勃發展，加上代客處理電子資料交換及交友社群平台的廣告效益等業績成長，營業額平均每年成長5.8%，不過今年第1季受疫情影響，租售交易及旅宿餐券團購等平台網站業務減少，年減0.7%。

薪資方面，電腦及資訊服務業也高於整體服務業，除了受僱員工人數逐年成長，2018年突破10萬人，今年第1季續增至11.4萬人，年增8%，「電腦程式設計業」年增7.3%，「資訊服務業」年增10.3%，增幅都遠大於整體服務業的0.9%外，去年「電腦及資訊服務業」每人每月經常性薪資為6.4萬元，年增4.1%，為2005年有統計資料以來最大增幅，今年第1季更續增至6.6萬元，薪資及增幅都優於整體服務業4.4萬元及年增2.1%。