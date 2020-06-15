訪台灣人工智慧實驗室 陳其邁：可將防疫科技輸出國際

行政院副院長陳其邁今（15）日參訪「台灣人工智慧實驗室」(Taiwan AI Labs)，與創始人杜奕瑾相見歡。陳其邁強調因應新冠肺炎疫情，政府不斷創新，將具台灣特色的創新精神，融入AI產業發展，可將防疫科技輸出國際，促進國家整體相關產業發展。

陳其邁參訪時，對於台灣人工智慧實驗室針對AI解決方案的投入與發展，開發社交距離APP、電子圍籬系統3.0、台灣新冠肺炎胸腔X光輔助診斷系統及病毒實驗室資料庫大數據分析等，協助行政院及為全體國人所做的防疫努力，表達感謝。

陳其邁表示，台灣人工智慧實驗室由杜奕瑾創辦，杜出生於高雄大林蒲，該實驗室是我國AI產業最頂尖的工作團隊，在此次科技防疫扮演非常重要的角色，且義務協助政府，不到一周時間，即研發科技防疫的許多程式及系統架構，令人敬佩，杜奕瑾在AI領域，不僅是台灣之光，也是高雄之光。

陳其邁指出，台灣在科技及AI領域應用防疫，領先全球，且最早、最快推動。例如，此次科技防疫解決方案，堪稱最好的解決方案，包括提醒落實隔離機制的電子圍籬系統，運用GPS、人臉及語音辨識、聊天機器人等超前部署，線上能運用AI做初步診斷，達到防疫效果，目前國內雖因疫情趨緩無迫切需求，但將開放其他國家使用。

陳其邁表示，台灣將極為頂尖的醫療產業，結合AI產業，使台灣兩項最強的產業「強強配」，衍生智慧醫療，運用AI解決防疫問題。此外，也可發展人工智慧應用服務方案，包括農業及交通各領域應用等，台灣都非常有機會。

陳其邁指出，台灣在科技防疫獲全球稱讚，例如，之前在鑽石公主號、磐石艦及墾丁旅遊人潮熱點，運用大數據防疫，使流行病學及疫調，往前邁進一步。目前防疫期間，基於協助世界上其他國家，台灣人工智慧實驗室與行政院資安處也將科技防疫相關解決方案，無償免費提供許多國家。

行政院資安處處長簡宏偉表示，杜奕瑾於2017年創辦台灣人工智慧實驗室，聚焦發展醫療保健、智慧城市及人機互動等領域。此外，也全力投入武漢肺炎防疫，與政府組成抗疫國家隊，針對「疫情大數據分析」、「藥物選擇」、「疫苗研發」、「快篩試劑」、「影像資料分析」等五大領域部署AI科技防疫，除運用AI科技，提出防疫相關解決方案，也可將其輸出國外，為全球防疫共盡心力。