「電腦資訊服務業」經常性薪資6.6萬 高於整體服務業

經濟部統計處今（15）日指出，今年第1季「電腦及資訊服務業」之每人每月經常性薪資續增至6.6萬元，大幅高於整體服務業的4.4萬元；該業別不論是受僱員工人數、薪資及薪資調幅均優於整體服務業表現。

經濟部統計處分析，市場上對資訊擷取便利化及內容多元化需求愈來愈高，連帶提升電腦及資訊產業之人才需求，致「電腦及資訊服務業」受僱員工人數逐年成長，2018年突破10萬人，今年第1季又續增至11.4萬人，年增8%。

其中，今年第1季「電腦程式設計業」僱用8.6萬人，年增7.3%，「資訊服務業」僱用2.7萬人，年增10.3%，增幅均遠大於整體服務業之0.9%，顯見相關業別對人力需求之殷切。

就薪資觀察，2019年「電腦及資訊服務業」每人每月經常性薪資為6.4萬元，年增4.1%，為有統計資料以來、近15年來的最大增幅；即便今年疫情衝擊，但第1季「電腦及資訊服務業」受僱員工每人每月的平均經常性薪資仍續增至6.6萬元，年增3.3%，薪資及增幅均大幅優於整體服務業的4.4萬元及年增2.1%。

另外，統計處指出，電腦及資訊服務業受僱員工以專業人員為主。就職類別觀察，去年7月「電腦及資訊服務業」僱用職類主要集中在專業人員，占比46.5%，主管及監督人員占18.1%，與整體服務業以事務支援人員占20.2%最多，有明顯差異。

統計處分析，「電腦及資訊服務業」因專技人員（專業人員、技術員及助理專業人員）比例即高達62.3%，顯示該行業具有高度技術、知識密集之特性，也是薪資優於整體服務業之主因。