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根基改選馬志綱任董事 在建案量達470億元高峰

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導

根基營造（2546）今（15）日舉辦股東常會，會中承認去年財報，通過分配現金股利3元，並完成董監改選，外界認為是由已故創辦人馬玉山獨子馬志綱，全面接手冠德建設集團。

根基營造今年4月公告，馬玉山二女兒馬銘嬭因個人因素，請辭董事長及董事，由公司董事袁藹維接任，由於今年根基營造將改選董事，馬銘嬭弟弟馬志綱以及冠德建設前總經理曾青松都入列董事名單，今日已完成改選。

對此，根基董事長袁藹維表示，由於公司原先就有完整的制度，因此整體營運發向不變，還是朝穩定成長、永續發展的目標前進，值得一提的是，目前根基在建工程案量已達470億元，是公司營運以來的高峰，短期目標希望年年維持案量。

根基營造去年合併營收達114.6億元，稅後純益4.02億元，年變動略減1%，每股稅後純益3.79元，近兩年都維持亮眼的營運表現。

袁藹維表示，去年受到美中貿易戰，全球貿易與投資動能減弱，但台灣受惠於轉單效益、企業回流等，帶動內需成長，加上工業4.0的智慧生產及5G通訊等新興應用，以及半導體及離岸風電等綠能投資動能延續，皆讓民間投資穩健擴增，工程案量也隨之增加。

展望今年袁藹維認為，目前根基營造在建工程案量已達470億元，相較過去平均案量落在300多億元，已是根基歷年來的工程案量高峰，因此今年業績成長樂觀以待，不過也因在手案量處於高量，下半年的接案狀況將慎選。

馬玉山 離岸風電

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