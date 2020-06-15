振興出口動能數位行銷迎戰 貿易局16日起辦6場說明會

受到此波新冠肺炎疫情影響，商務活動幾乎停擺，傳統國際行銷也面臨巨大挑戰，運用數位貿易儼然已成為突破行銷限制的最佳方式，為協助國內廠商「疫」起數位轉型，拓銷海外市場，經濟部貿易局將自明（16）日起啟動辦理「數位行銷振興出口」服務列車，陸續於台北、桃園、台中、台南、高雄、花蓮辦理6場說明會，協助業者利用數位行銷，提升出口動能，搶攻數位貿易商機。

經濟部貿易局指出，今年全球經濟受美中貿易摩擦尚未恢復元氣，但隨之而來的新冠肺炎疫情卻又來勢洶洶席捲全球，更讓國內倚賴進出口貿易的中小企業雪上加霜，經貿易局召開多場與業者產業座談會，瞭解業者面臨困境及亟需的協助措施，因而加碼提供貿易金融優惠及放寬參展補助等紓困措施，另新增提供等值2萬元的數位貿易輔導服務、設立數位貿易學苑，協助業者數位轉型。

此外，也運用數位科技，以及結合經濟部與外貿協會海外據點的力量，將實體拓銷活動改為線上辦理，包括小型機動團依業者需求（產品別、目標城市、買主），以客製化方式找尋買主，建置線上展覽（館）、辦理線上趨勢研討會等措施，讓業者在疫情期間也能不受時間空間限制，持續拓展海外市場。

同時，為讓廠商掌握貿易推動的各項出口紓困振興資源，服務列車將自6月16日啟動前往北中南東各地，除說明因應疫情的協助出口措施外，並邀請電商平台及數位行銷專家探討數位貿易趨勢及市場策略，同時結合經濟部工業局、中小企業處、商業司、輸出入銀行等單位，於活動現場提供紓困振興措施、數位行銷、展覽、人才培訓、電子商務等一對一諮詢服務，活動全程免費，歡迎業者踴躍報名參加，報名網址。