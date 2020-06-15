誰說服務業只能拿低薪！這領域每月經常性薪資上衝66K

經濟部統計處今（15）日公布「電腦及資訊服務業」最新統計，在每人每月經常性薪資部分，明顯高於整體服務業，今年第1季更續增至6.6萬元，年增3.3%，且薪資及增幅均優於整體服務業的4.4萬元及年增2.1%。

經濟部統計處分析指出，主要原因是市場上對資訊擷取便利化及內容多元化需求愈來愈高，連帶提升電腦及資訊產業的人才需求，使得「電腦及資訊服務業」受僱員工人數逐年成長，107年突破10萬人，今年第1季續增至11.4萬人，年增8.0%，其中「電腦程式設計業」僱用8.6萬人，年增7.3%，「資訊服務業」僱用2.7萬人，年增10.3%，增幅均遠大於整體服務業的0.9%。

此外，就薪資觀察，108年「電腦及資訊服務業」每人每月經常性薪資為6.4萬元，年增4.1%，為94年有統計資料以來最大增幅，109年第1季續增至6.6萬元，年增3.3%，且薪資及增幅均優於整體服務業的4.4萬元及年增2.1%。而且，電腦及資訊服務業受僱員工多以專業人員為主。

根據經濟部統計處的最新資料顯示，就職類別觀察，108年7月「電腦及資訊服務業」僱用職類主要集中在專業人員占46.5%，主管及監督人員占18.1%，與整體服務業以事務支援人員占20.2%最多，有明顯差異。

經濟部統計處分析，此外，另因電腦及資訊服務業的專業人員、技術員及助理專業人員比例即高達62.3%，顯示該行業具有高度技術、知識密集的特性，也是薪資優於整體服務業的主因。