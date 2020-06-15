防疫需求帶動 電腦及資訊服務業營業額今年上看4,000億

經濟部統計處今（15）日公布「電腦及資訊服務業」最新統計，在營業額表現部分，不僅呈現近10年平均年增4.8%，去年營業額達3,804億元，年增9.7%，今年第1季續增7.3%，全年可望突破4,000億元，再創歷年新高。

而在電腦及資訊服務業年營業額主要成長貢獻來源的「電腦程式設計業」部分，經濟部統計處分析指出，由於電腦及伺服器軟硬體、通訊技術及資訊安全等多元整合服務需求增加，雲端建構規劃需求熱絡，加上近期5G建設需求興起，因此使得「電腦程式設計業」近10年平均每年成長4.5%，今年第1季更因防疫需求帶動遠距商機，續增10.1%。

另，「資訊服務業」則受惠於網站拍賣平台蓬勃發展，加上代客處理電子資料交換及交友社群平台的廣告效益等業績成長，平均每年成長5.8%，但今年第1季受疫情影響，租售交易及旅宿餐券團購等平台網站業務減少，使得年減0.7%。

經濟部統計處進一步指出，電腦及資訊服務業包括「電腦程式設計業」，占約七成五，以及「資訊服務業」，占約二成五，近年來隨ICT科技快速發展，專業分工益趨明顯，企業對資訊系統服務需求擴增，由以往企業內部資訊系統，擴及全方位系統整合，加上上網人口普及，企業形象網站建置及網站應用程式開發等需求殷切，帶動市場規模逐年擴展。