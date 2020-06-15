市場預期 央行恐下修今年經濟成長

新冠肺炎疫情對全球經濟衝擊尚未落幕，中央銀行理監事會議本周四（十八日）即將登場，市場有兩大預期，首先是二度調降貼放利率，幅度以半碼（○點一二五個百分點）的機率最高；其次是下修今年經濟成長預估，且有可能低於主計總處預測的百分之一點六七。

資深金融圈主管說，觀察近期IRS（利率交換）走勢，長天期利率報價低於短天期、呈「負斜率」，反映市場對央行降息半碼的預期。若周四央行一如預期決議降息半碼，重貼現率將由目前的百分之一點一二五降為百分之一，刷新歷史新低紀錄。

央行上季已「下猛藥」、大手筆降息一碼，這次利率決策是否延續此一基調，市場看法分歧，主張央行不會再降息的原因，多數認為疫情對經濟造成的衝擊已於第二季落底，下半年可望緩步復甦，加上央行重貼現率跌至歷史新低，再降息空間有限。

不過，台新金控、永豐金控與富邦金控等三大金控仍押寶，央行本季將二度降息，且幅度將自半碼起跳，甚至可能高達一碼。

金融圈人士認為，即使國內疫情趨緩，不過全球經濟要恢復疫情前榮景仍須相當長的時間，且疫情對就業與物價的衝擊甚劇，預料央行將持續下調今年經濟成長率，且可能低於主計總處預測的百分之一點六七；央行首季理監事會議預估，今年經濟成長率預測值為百分之一點九二。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，美國對經濟前景的看法偏負面、在二○二二年前恐怕都不會升息，這可能促使我國央行總裁楊金龍第二季理監事會議中再降息半碼，讓利率政策支持經濟更加到位。

金融圈主管分析，從美國聯準會最新利率決策可知，台灣要重返升息之路，最快也是二、三年後的事，「下半年財政政策已箭在弦上，若有貨幣政策一起施力，藥效會更強」。

另外，央行還有「隱藏版」的降息原因，那就是今年走勢強過韓元的新台幣匯率，學理上，降息有助抑制匯率升值、減少熱錢匯入的誘因。