加油要快！下周油價連7漲 汽、柴油價格每公升漲0.8元

下周油價連7漲！因OPEC+ 7月維持5、6月減產目的，油價持續回升，台灣中油公司自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.8元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升21.4元、95無鉛汽油每公升22.9元、98無鉛汽油每公升24.9元、超級柴油每公升18.8元。

台灣中油表示，本周受中國5月原油進口量創歷史新高、石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）7月維持減產目標970萬桶/日等因素影響，帶動國際原油價格上漲。

本周調價指標7D3B周均價為每桶40.33美元，較前周38.85美元上漲1.48美元，新臺幣兌美元匯率升值0.157元，國內油價依公式計算漲幅為2.61%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.5元及1.6元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油僅各調漲0.8元，另0.7元及0.8元皆由台灣中油吸收。