汽油連七漲!中國原油進口創高 國油價再漲0.8元

由於中國全面復工，原油進口創單月歷史新高，且OPEC+減產目標不變，國際原油持續回升，國內油價已經連七周漲價！

中油自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.8元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升21.4元、95無鉛汽油每公升22.9元、98無鉛汽油每公升24.9元、超級柴油每公升18.8元。

中油表示，本週受中國5月原油進口量創歷史新高、石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）7月維持減產目標970萬桶/日等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶40.33美元，較前週38.85美元上漲1.48美元，新臺幣兌美元匯率升值0.157元，國內油價依公式計算漲幅為2.61％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.5元及1.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.8元，另0.7元及0.8元皆由中油吸收。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。