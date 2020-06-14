每周一勢／5月消費者物價指數下跌
主計總處公布，2020年5月消費者物價指數（CPI）較去年同月下跌1.19%，若扣除蔬菜水果，跌1.10%，若再剔除能源後之總指數（即核心CPI），則漲0.08%。
交通通訊類跌幅最深
5月CPI下跌原因，交通通訊類下跌8.53%，跌幅最深，教養娛樂業下跌1.69%；其餘醫藥保健、雜項、衣著、食物、居住類均有小幅成長。
前四月CPI漲幅僅高於星國
就主要國家CPI觀察比較，2020年1-4月我國漲0.17%，僅高於新加坡漲0.1%，其餘主要國家，日本漲0.4%，南韓漲0.9%，美國漲1.7%，香港漲1.9%，中國大陸漲4.5%。
資料來源：行政院主計總處
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