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台灣168／前四月台電發購電量增1％

經濟日報 / 本報訊
（聯合報系資料庫）
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台灣電力公司統計，2020年1-4月台電自有發電量544億度，較去年同期負成長0.1％，購電168億度，成長4.6％，合計總發購電量712 億度，成長1.0％。

進出口外匯同步減少

中央銀行統計，2020年1-4月我國出口所得經指定銀行匯回國內903億美元，年減5.4%；進口所需外匯經指定銀行匯往國外716億美元，年減2.6%。

Q1食品製造業產值增2.4%

經濟部統計處公布最新調查，我國2018年研發經費6,160億元，研發經費占當年度GDP比率為3.36%，居世界第三，首度超越日本3.26%，也高於美國2.83%、中國大陸2.19%，低於以色列4.94%、南韓4.53%。

（聯合報系資料庫）
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研發經費占GDP比重3.3%

經濟部統計處公布最新調查，我國2018年研發經費6,160億元，研發經費占當年度GDP比率為3.36%，居世界第三，首度超越日本3.26%，也高於美國2.83%、中國大陸2.19%，低於以色列4.94%、南韓4.53%。

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