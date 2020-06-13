聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡明興：大型港資 悄悄來台獵地
港版國安法推動，資金是否流進台灣？富邦金控董事長蔡明興昨（12）在股東會後透露，「港資有聽說陸續要進來，尤其是不動產投資」。因為台灣不動產相對香港「物美價廉」，未來港人有可能想移居台灣，據聞有些「大型港資」來台獵地蓋房子，回去賣給一些香港人。
蔡明興說他觀察，香港人在港版國安法之前，就常常利用周末來台玩，曾遇到香港人周四就來住到周日三天，甚至因此來台買房子，因為台灣房價只要香港五分之一，而且可住面積比較大，相當吸引香港人。
港版國安法是否衝擊富邦金在港銀行業務？蔡明興解釋，北富銀香港分行服務對象以台資企業為主，與港資企業來往不多；不過因為新冠肺炎後銀行間見面不易，聯貸案確有出現推遲的現象，前幾個月有一定程度的影響。
被問到未來是否會將金融重心與據點轉移到新加坡？蔡明興說，北富銀在新加坡本來就有分行，將積極從事財富管理的業務。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言