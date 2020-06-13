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蔡明興：大型港資 悄悄來台獵地

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

港版國安法推動，資金是否流進台灣？富邦金控董事長蔡明興昨（12）在股東會後透露，「港資有聽說陸續要進來，尤其是不動產投資」。因為台灣不動產相對香港「物美價廉」，未來港人有可能想移居台灣，據聞有些「大型港資」來台獵地蓋房子，回去賣給一些香港人。

蔡明興說他觀察，香港人在港版國安法之前，就常常利用周末來台玩，曾遇到香港人周四就來住到周日三天，甚至因此來台買房子，因為台灣房價只要香港五分之一，而且可住面積比較大，相當吸引香港人。

港版國安法是否衝擊富邦金在港銀行業務？蔡明興解釋，北富銀香港分行服務對象以台資企業為主，與港資企業來往不多；不過因為新冠肺炎後銀行間見面不易，聯貸案確有出現推遲的現象，前幾個月有一定程度的影響。

被問到未來是否會將金融重心與據點轉移到新加坡？蔡明興說，北富銀在新加坡本來就有分行，將積極從事財富管理的業務。

香港 富邦金控 蔡明興

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