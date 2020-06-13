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人才循環大聯盟計畫 啟動

經濟日報 / 記者林于蘅楊文琪／台北報導

美國在台協會與台灣合作展開人才循環大聯盟計畫，昨（12）日發表年度白皮書，提出台灣轉型為「國際人才中心」的建言。國發會主委龔明鑫表示，國發會將盤點白皮書內容，針對建言鬆綁相關制度，並提供更多誘因吸引外國人才，最快在立法院下個會期就會提出有關法案的修正。

立法院與美國在台協會（AIT）等單位昨日舉辦「人才循環大聯盟白皮書發表會」，分別就新創發展、女性數位經濟賦權、學術與教育交流、延攬國際人才等面向，探討台灣和理念相近經濟體之間的人才交流會面臨到的行政、監管與法律等障礙，並提出切實可行的解決方案，盼解決產業人才落差，發展台灣重要人力資產。

蔡總統昨日也出席這場發表會，並在會中強調，政府將致力培育更多具「雙語能力」及「數位技能」的台灣人才，鬆綁相關管制，從全世界招募更多樣化的優秀人才，把台灣打造為國際人才中心。

AIT去年發起人才循環大聯盟（TCA）計畫，並與台灣合作，致力人才交流、人才培育以及協助人才拓展人脈，並將過去一年搜集的各界意見化為政策建言，發表TCA白皮書，建議台灣轉型為國際人才中心。

龔明鑫代表接下這份白皮書，並指出，新冠肺炎疫情席捲全球，世界看到了台灣防疫的完善，也肯定台灣產業傑出的表現。

大聯盟 國發會 美國在台協會

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