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勞部 加強鋼鐵業勞檢
台商生產線轉移、半導體相關供應鏈持續擴廠，帶動鋼構需求，但鋼鐵廠趕出貨，也造成今年上半年重大職災頻傳，已造成七人死亡。勞動部昨（12）日表示，下半年將加強對556家鋼鐵業勞動檢查，今年上半年已勞檢600場次，下半年勞檢量增加至1,200場次。
勞動部職業安全衛生署表示，勞檢將鎖定屢次發生重大職業災害或長期漠視職業安全衛生之企業，列為高職災及高危險廠場，將實施抽查及增加檢查密度。依《職安法》規定，業者違反職安規定，可罰3萬至30萬元；若有立即危險，可要求業者立即停工。
勞動部指出，去年及前年鋼鐵業職災死亡人數只有三人，占整體製造業職災死亡人數4%。
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