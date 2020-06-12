買機車退稅小確幸 財政部擬延長
機車汰舊換新退稅政策，即將於明年到期，財政部賦稅署發言人吳蓮英今（12）日指出，各部會皆贊同展延年限，財政部已著手評估。
《貨物稅條例》12-5條規定，只要有汰舊換新的紀錄，新購小客車、小貨車、小客貨兩用車者，每輛可以定額減徵5萬元貨物稅；新購150cc以下的機車，則是每輛定額減徵4,000元貨物稅，而且都是直接退給消費者。
然而上述租稅優惠即將於2021年1月8日到期，退稅措施僅剩最後一年，在相關業者的陳情下，民進黨立委邱志偉今日召開公聽會，檢討相關政策施行情形。
吳蓮英於會中表示，貨物稅具有財政、環保方面的政策目的，不宜隨意調降或免徵，不過由於汰舊換新退稅措施即將到期，各部會也曾就此交換過意見。
吳蓮英表示，目前經濟部、交通部及環保署等，各部會皆贊同展延退稅政策實施年限，經濟部更已提出稅式支出評估報告。
吳蓮英表示，針對機車汰舊換新貨物稅退稅政策，經濟部建議可比照現行規定，再給予展延五年，財政部已著手辦理複評作業。
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