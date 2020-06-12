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包租代管輔導到期、業者未登記 月底將開罰

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
內政部今（12）日表示，租賃專法上路後，為將民間包租代管業者納管，彈性緩衝期即將截止，6月27日開始，針對未取得登記的包租業者，將祭出最高20萬元罰鍰。 聯合報系資料照
內政部今（12）日表示，租賃專法上路後，為將民間包租代管業者納管，彈性緩衝期即將截止，6月27日開始，針對未取得登記的包租業者，將祭出最高20萬元罰鍰。 聯合報系資料照

內政部今（12）日表示，租賃專法上路後，為將民間包租代管業者納管，彈性緩衝期即將截止，6月27日開始，針對未取得登記的包租業者，將祭出最高20萬元罰鍰。

內政部表示，租賃專法施行即將滿二年，這二年間給予原有經營包租代管業者繼續營業的緩衝期，緩衝期限只到6月26日，從27日開始，業者若仍未取得登記證，最高將開罰20萬元罰鍰，並得按次連續處罰。

內政部表示，為提升包租代管業者專業服務能力並兼顧業者權益，於租賃專法特別規定，包租代管業者應經地方政府許可，並完成公司登記、繳存營業保證金、加入地方公會及僱用合法租賃住宅管理人員等，才能登記正式營業。

內政部已於3月開始邀集各地方政府及租賃住宅服務業公會，共同訪視原有包租代管業者，並輔導其合法化經營，截至今年5月底，全國已有564家包租代管業者完成合法登記，且民眾也知道，透過合法業者包租代管，可享有專屬租稅優惠，呼籲現行執業中業者，儘速完成許可登記。

內政部表示，從今年7月起，將加強查處非法包租代管業者，還包括以個人名義執行包租代管業務者，經查明屬非法業者，將處新台幣4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期改正，屆期未改正將按次連續處罰至改正為止，情節重大者並得勒令歇業。

內政部 地方政府

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