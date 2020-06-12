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鋼鐵廠小心！職災死亡突飆高 勞動部勞檢伺候

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

台商生產線轉移、半導體相關供應鏈持續擴廠，帶動鋼構需求，但鋼鐵廠趕出貨，也造成今年上半年重大職災頻傳，已造成7人死亡。勞動部今（12）日表示，下半年將加強對556家鋼鐵業勞動檢查，今年上半年已勞檢600場次，下半年勞檢量增加至1,200場次。

勞動部職業安全衛生署表示，勞檢將鎖定屢次發生重大職業災害或長期漠視職業安全衛生之企業，列為高職災及高危險廠場，將實施抽查及增加檢查密度。依《職安法》規定，業者違反職安規定，可罰3至30萬元；若有立即危險，可要求業者立即停工。

勞動部指出，去年及前年鋼鐵業職災死亡人數只有3人，占整體製造業職災死亡人數4%，但今年上半年死亡人數已有7人，占製造業25%，飆高六倍。今年鋼鐵業發生死亡職災，主要是設備維修保養作業之捲夾災害、吊掛作業之物體飛落災害、堆高機作業之物體倒塌災害為主。

勞動部表示，鋼鐵製造包含冶煉、鑄造、軋延、擠型及伸線等製程，易發生火災、物體飛落、被撞、切割捲夾及物體倒塌等災害，具有高危害性；惟今年上半年鋼鐵業職災死亡衝高，為進一步督促業者加強防災作為，將展開強力檢查，嚴格要求鋼鐵業者做好安全管理及防護設施。

勞動部表示，對於有違反事項者即從嚴處以停工及罰鍰處分，並追究管理階層之相關責任，以督促事業單位落實廠場防災工作，確保勞工安全及健康。

勞動部職業安全衛生署組長李文進指出，勞檢重點包括：吊掛作業安全預防、感電災害預防；此外，鋼鐵業有很多是承攬施工，災害發生單位要負職災責任，業主或原事業單位也負起管理責任；業主負責設計規畫，就要進行風險評估，並且量化必要職安措施，交給廠商執行，並且按圖驗收；原事業單位除了風險評估外，更有危害告知、協議連繫調整行事之責任。

李文進說，鋼鐵業接連發生職業災害，反映管理階層輕忽職業安全管理，有嚴重缺失，勞動部長許銘春將於23日南下與台灣鋼鐵同業公會辦理高階主管座談，研商如何提升鋼鐵業工作環境安全衛生、提高高層主管安全衛生意識等。

勞動部也公布今年上半年發生死亡職災鋼鐵業者名單，包括：豐興鋼鐵、海拓企業、東盟開發、灃寶營造、長榮鋼鐵、榮剛材料、東和鋼鐵等；業主及原事業單位則有中龍、聯鋼營造等。

東和鋼鐵 勞動部 職災

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