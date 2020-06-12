職災死亡最高是這個行業 一年勞檢5萬場次
營造業職災死亡人數，高居各業之冠。勞動部職安署今（12）日指出，營造業今年勞檢場次高達5萬場次，包括公共工程、10億元以上民間建設案，估計約有2.5萬家業者列為勞檢對象。
勞動部職安署官員指出，去（2019）年營造業職災死亡人數高達162人，占全部職災死亡的53%，可說是職災最嚴重的產業。官員強調，多年來營造業職災居高不下，今年情況也和往年一樣，不像鋼鐵業是今年突然增加。
營造業向來也是職業安全勞檢的重點產業，官員表示，勞檢重點包括：墜落災害預防、開口防墜設施、屋堤倒塌防護、施工模板支撐、擋土支撐、漏電斷路器、電焊機自動電擊防止裝置等。
官員表示，在勞檢名冊上的營造業約有2.5萬家，公共建設、10億元以上民間投資案，包括樓高80公尺以上、地下開挖18公尺民間建築案，都已納入勞檢對象。
官員也表示，營造業仍有一部分無法勞檢，如房屋修繕、屋頂修繕、室內水電、建築油漆等，也會有職災發生，但是勞檢不到，只能加強宣導，或者輔導業者，強化職安意識。
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