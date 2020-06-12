快訊

高雄市長815補選 謝龍介：壓縮時間，顯現民進黨狼性

美光員工跳槽後洩機密 3人判有罪、聯電罰1億元

台灣昕諾飛推LED超極光 引領五大科技

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球LED照明領導品牌昕諾飛Signify（原名：飛利浦照明）指出，過去消費者選購燈泡以「價格」和「能源效益」為主要考量，其次才考慮「光線品質」和「眼睛舒適度」，反而常忽略燈泡安全及品質的重要性。

台灣昕諾飛總經理暨全球副總裁余泳濤表示，深刻了解光線品質與眼睛舒適的重要，獨家推出飛利浦LED超極光，具備勻亮科技、無藍光危害認證與低頻閃抑制，提供更高達87%節能、飛利浦柔光網點設計專利、25,000小時超長壽命的燈泡選擇，為地球節能，讓眼球健康，引領科技創造超越對光的期待。

本月行政院消保處與標準局共同公布針對29組市售LED燈泡檢測查核結果，品質檢測項目包括「功率」、「光通量」、「發光效率」、「色溫、色差及演色性」及「光束維持率(即壽命)」，飛利浦LED燈泡皆通過以上七項檢測項目，昕諾飛呼籲選購LED燈泡應認明「商品檢驗標識」和「規格標示」，並選擇獲「節能標章」燈泡，不但安全品質有保障，也能節省能源，更能降低危害健康問題。

昕諾飛強調，推出飛利浦LED超極光系列，帶給消費者創新技術，引領五大科技，包括高效節能：獲得由經濟部能源局頒布節能標章，高效節電高達87%1，不但品質有保障，省能源、更省錢；長壽環保：可維持25,000小時燈泡壽命，光維持率70%。超低頻閃：搭載SVM低頻閃抑制技術，消除頻閃讓眼睛更舒適，並取得台灣TAF實驗室光源閃爍測試數值報告趨近於零頻閃，領先所有業界規格。

勻亮科技：具備柔光網點專利設計，降低眩光發生，使光線投射更均勻，不讓眼睛酸澀。無藍光危害；進行各項生物安全性測試2，並通過IEC無藍光危害認證，獲得國際與台灣最高等級認證，提供消費者最佳保障。

此外，超極光系列增加4000K光色選擇，如同晨暮暑光的光源，提供舒適清爽色溫。飛利浦在呵護消費者眼球健康的同時，也注重產品安全性，強調不易發熱、燒毀，持續為消費者把關品質。

飛利浦 LED 極光

延伸閱讀

3米7「霹靂戰警」裝置藝術 聳立楊梅分局

桃園捷運綠線高架段推進 大園區坑菓路施工籲改道

Sony 4K電視旗艦機種KD-65X9500H，玩家級影音愛好者首選

健策股東會 通過每股配發現金股利5元

相關新聞

上半年已釀7死 勞動部鎖定鋼鐵業加強勞檢

今年鋼鐵業職業災害走高，迄今已發生7件重大職災，導致7人死亡，勞動部今表示，即日起將加強鋼鐵業勞檢，下半年勞檢場次將提高...

人才循環大聯盟白皮書 點出台灣數位人才發展藍圖5方向

「數位國力-人才循環大聯盟白皮書」今（12）日發表，總統蔡英文親自出席發表會，並由國發會主委龔明鑫代表接收人才循環大聯盟白皮書，白皮書也明確點出打造2030年台灣數位國際人才發展藍圖的五大方向。

各國陸續解封、遞延需求湧現 聯強對下半年樂觀

聯強（2347）今（12）日舉行股東常會，今年無董事改選，由董事長苗豐強和集團總裁杜書伍主持，會中通過去年財報及盈餘分配案，並修改公司章程中發行特別股條文。聯強執行精實及敏捷計畫顯現效益，去年全年稅後純益68.2億元，每股純益（EPS）4.09元，為2011年以來獲利新高；通過每股配發現金股利2.6元，為2015年以來最多。

東洋股東會 東洋、林榮錦訴訟戰火延燒

東洋（4105）今天股東會，小股東對於東洋跟林榮錦的訴訟案提出多項問題，現場小股東有人表達支持東洋捍衛股東權益提出訴訟；針對股東各種提問，主席林全也提出疑問，如果股東問的問題已經有立場或是影響到公司營運機密，會傷害到其他股東權益，根據議事規則，主席也裁示議案採用投票表決。

三企業投資台灣58億

經濟部昨（11）日召開投資審查，再通過三家企業，超過58億元投資，分別為啟碁科技二度申請台商回台，投入55億元新建南科S...

經部助新南向 三國BIA達陣

經濟部昨（11）日指出，從推動新南向政策以來，已完成與菲律賓、印度、越南等三國更新投保協定（BIA）並生效執行。貿易局表...

用電大戶認定還有疑義 經部提「四大方向」

「用電大戶條款」草案在4月時預告已期滿，但因針對各界意見難以聚焦，至今仍遲未上路，經濟部能源局昨（11）日召開產業研商座...

「用電大戶條款」意見兩極 三大爭議待解

經濟部能源局昨（11）日召開「用電大戶條款」草案預告後修正的座談會，會中再生能源業者與產業界意見兩極，工總代表指出，全球...

用電大戶條款認定 有變數

「用電大戶條款」草案四月預告期滿，但各界意見難以聚焦，至今仍遲未上路，經濟部能源局昨召開產業研商座談，初步提出四大方向，...

事業單位拒勞檢明起最高罰15萬 可連續開罰

勞基法第80條之1及勞動檢查法部分條文修正案日前經立院三讀，總統令公布，明天（12日）起將正式生效，往後事業單位若違反勞...

聯準會零利率延續 擁抱現金最危險

美國聯準會重申維持目前的超低利率水準到2022年底，市場看好資金浪潮再度來襲，投資人提前搶進各類資產，帶動股、債市齊步走...

工作小組6月30日開會 決定今年基本工資審議日期

受新冠肺炎疫情衝擊，先前工商界已喊話盼今年基本工資能凍漲，勞動部將於6月30日召開基本工資工作小組會議，討論今年經濟成長...

熱門新聞

鴻海年報揭密集團高管酬金 只有他突破億元

整理包／600元藝Fun券怎麼領？用在哪？連同加碼一次看

黃國昌：大同集團華映科技將成中國國企

央行戰熱錢 台幣升轉貶

momo富邦媒10萬片醫用口罩 6月15日早上開賣

政院挺面板業 友達、群創同聲按讚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。