台灣昕諾飛推LED超極光 引領五大科技

全球LED照明領導品牌昕諾飛Signify（原名：飛利浦照明）指出，過去消費者選購燈泡以「價格」和「能源效益」為主要考量，其次才考慮「光線品質」和「眼睛舒適度」，反而常忽略燈泡安全及品質的重要性。

台灣昕諾飛總經理暨全球副總裁余泳濤表示，深刻了解光線品質與眼睛舒適的重要，獨家推出飛利浦LED超極光，具備勻亮科技、無藍光危害認證與低頻閃抑制，提供更高達87%節能、飛利浦柔光網點設計專利、25,000小時超長壽命的燈泡選擇，為地球節能，讓眼球健康，引領科技創造超越對光的期待。

本月行政院消保處與標準局共同公布針對29組市售LED燈泡檢測查核結果，品質檢測項目包括「功率」、「光通量」、「發光效率」、「色溫、色差及演色性」及「光束維持率(即壽命)」，飛利浦LED燈泡皆通過以上七項檢測項目，昕諾飛呼籲選購LED燈泡應認明「商品檢驗標識」和「規格標示」，並選擇獲「節能標章」燈泡，不但安全品質有保障，也能節省能源，更能降低危害健康問題。

昕諾飛強調，推出飛利浦LED超極光系列，帶給消費者創新技術，引領五大科技，包括高效節能：獲得由經濟部能源局頒布節能標章，高效節電高達87%1，不但品質有保障，省能源、更省錢；長壽環保：可維持25,000小時燈泡壽命，光維持率70%。超低頻閃：搭載SVM低頻閃抑制技術，消除頻閃讓眼睛更舒適，並取得台灣TAF實驗室光源閃爍測試數值報告趨近於零頻閃，領先所有業界規格。

勻亮科技：具備柔光網點專利設計，降低眩光發生，使光線投射更均勻，不讓眼睛酸澀。無藍光危害；進行各項生物安全性測試2，並通過IEC無藍光危害認證，獲得國際與台灣最高等級認證，提供消費者最佳保障。

此外，超極光系列增加4000K光色選擇，如同晨暮暑光的光源，提供舒適清爽色溫。飛利浦在呵護消費者眼球健康的同時，也注重產品安全性，強調不易發熱、燒毀，持續為消費者把關品質。