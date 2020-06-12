上半年已釀7死 勞動部鎖定鋼鐵業加強勞檢

今年鋼鐵業職業災害走高，迄今已發生7件重大職災，導致7人死亡，勞動部今表示，即日起將加強鋼鐵業勞檢，下半年勞檢場次將提高1倍，原規畫600場次增加至1200場次，查察作業現場各項設施缺失，呼籲鋼鐵產業落實職業安全衛生管理，避免再釀災。

勞動部職安署職業安全組組長李文進說，今年上半年發生的7件重大職災，主要是設備維修保養作業捲夾、吊掛作業物體飛落、堆高機作業物體倒塌等，像中龍鋼鐵今年2月、3月就分別發生起重機撞擊、施工架墜落意外，造成2死1傷。

李文進表示，鋼鐵製造包括冶煉、鑄造、軋延、擠型及伸線等製程，易發生火災、物體飛落、被撞、切割捲夾及物體倒塌等災害，具高危害性，經實施輔導及檢查，2018年與2019年職災死亡人數皆降至3人，占整體製造業職災死亡人數4%，但今年上半年至今已有7人死亡，在製造業死亡人數占比提升至25%。

李文進說，鋼鐵業今年接連發生職業災害，管理階層顯然輕忽職業安全管理，有嚴重缺失，勞動部長許銘春將在23日與台灣鋼鐵同業公會舉辦座談會，提升高階主管的安全衛生意識，此外，針對屢次發生重大職業災害或長期漠視職業安全衛生的事業單位，列為高職災及高危險廠場，派員實施抽查及增加檢查密度。

李文進指出，上半年鋼鐵業勞檢目前已實施517場次，原本預定下半年600場次，現在預備提高勞檢強度至1200場次，目標是讓下半年鋼鐵業職災案件數歸零。

勞動部強調，針對有違反事項者，即從嚴處以停工及罰鍰3到30萬元，並追究管理階層相關責任，藉以督促事業單位落實廠場防災工作，確保勞工安全及健康。